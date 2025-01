První lehké drogy míří na pulty, kratom a konopí koupí lidé od léta legálně

15:49

V Česku by mohl od července tohoto roku začít regulovaný prodej kratomu a konopí s obsahem látky THC do jednoho procenta. Vyplývá to z návrhu nařízení se seznamem takzvaných psychomodulačních látek, který vláda zveřejnila na svém informačním webu. V poslední době oblíbená substance HHC se však na něm nevyskytuje.