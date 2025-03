Počty onemocnění ledvin trhají rekordy. Lékaři chtějí rozšířit prevenci

Podle odborné společnosti by mělo být vyšetření přístupné diabetikům prvního i druhého typu a rizikovým pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo hypertenzí, a to bez ohledu na věk. Diabetici by podle návrhu měli mít nárok na prevenci jednou ročně, rizikoví pacienti pak jednou za dva roky. Pro zbytek populace lékaři navrhují preventivní vyšetření jednou za dva roky od 50 let věku.

Podle ČNS by se mělo do prevence zařadit také laboratorní vyšetření poměru albuminu a kreatininu ze vzorku moči. Podle předsedy ČNS Ivana Rychlíka je navrhované řešení přijatelné i pro státní rozpočet.

„Na léčbu nemoci ledvin jdou dvě až tři procenta celkového rozpočtu ve zdravotnictví, a tak každý včas odhalený pacient vlastně snižuje tuto sumu. Jedno námi navrhované preventivní vyšetření stojí řádově desítky korun,“ říká. Návrh ČNS v současnosti posuzuje Národní screeningové centrum, které spravuje ministerstvo zdravotnictví.

Domácí dialýza jako řešení?

S onemocněním ledvin celý život bojuje také Nella Lišková. Narodila se s nádorem ledvin, v prvních čtyřech letech života o obě ledviny přišla. Nella se tak musí od útlého věku spoléhat na různé formy náhrady jejich funkce, na dialýze je už dvacet let.

První transplantaci podstoupila Nella ve čtyřech letech. Nová ledvina fungovala šest let, druhá transplantace ale úspěšná nebyla. Další zákrok není kvůli vysokým protilátkám a nízkému krevnímu tlaku možný. Nella proto přešla na domácí dialýzu.

„Nella neprospívala, hubla, měla opakované infekce a její stav byl kritický. Přechodem na domácí dialýzu získala větší flexibilitu v léčbě, vyhnula se častým pobytům ve zdravotnickém prostředí a tím se snížil i počet infekcí,“ vysvětluje primářka pražského dialyzačního střediska B. Braun Satu Pešičková.

Domácí dialýzu podstupuje Nella pětkrát týdně po dobu dvou až tří hodin. „Chtěla jsem domácí dialýzu, protože jsem věděla, že pak budu svým pánem. I když dojíždím jednou za měsíc do Prahy, je to oproti několika dnům v týdnu nic,“ říká Nella.

Možnost využití domácí dialýzy je podle Pešičkové mezi pacienty stále oblíbenější, v současné době je jich v tuzemsku zhruba stovka. „Konkrétně v naší síti dialyzačních středisek při srovnání let 2023 a 2024 evidujeme meziroční nárůst o zhruba 60 procent,“ říká lékařka. Loni získaly možnost přístrojové dialýzy také domovy pro seniory. „Tato metoda je vhodná i pro pacienty v paliativní péči. Profitují z toho, že mohou být doma a nemusejí nikam cestovat,“ popisuje Pešičková.

Více transplantací

V roce 2023 potřebovalo náhradu funkce ledvin rekordních 12 373 lidí v Česku. Oproti roku 2022 je to podle odborníků nárůst o více než sedm procent. Zatímco počet dialyzovaných zůstává stejný, počet transplantací roste.

Podle přednosty Transplantcentra a Nefrologické kliniky IKEM Ondřeje Viklického byl loňský počet transplantací rekordní, celkem jich lékaři provedli 524. Jak ale Viklický upozorňuje, zákrok může podstoupit jen 15 až 20 procent všech pacientů. „Do budoucna potřebujeme především zvýšit počet žijících dárců,“ říká.

S postupem let se navíc onemocnění ledvin dostává na přední příčky příčin úmrtí. Zatímco v devadesátých letech bylo chronické selhání ledvin na 24. místě v celosvětovém pořadí příčin úmrtí, v roce 2017 to bylo 16. místo. „Predikce říkají, že v roce 2040 bude chronické selhání ledvin pátou nejčastější příčinou úmrtí,“ varuje předseda ČNS Rychlík.