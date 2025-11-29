Meteorologové zrušili výstrahu před ledovkou, oteplí se

Ještě v sobotu ráno přitom meteorologové před slabou ledovkou na síti X varovali. „Nad naše území od západu postupuje slábnoucí okluzní fronta, která do Čech přinese déšť, a to i mrznoucí s tvorbou slabé ledovky,“ uvedli.
Nejohroženější jsou podle nich místa, kde prší při teplotách pod nulou. Ty ještě v sobotu ráno nad těmi kladnými převažovaly - kolem 5. hodiny bylo nad nulou na některých místech v západních a středních Čechách, jinde se teploty pohybovaly v širokém intervalu od -1 do -7 °C, na severovýchodě republiky při sněhové pokrývce dokonce i kolem -11 °C.
Meteorologové varují řidiče i chodce. V noci se začne tvořit ledovka
Odpoledne se bude podle meteorologů oteplovat. Teploty se budou pohybovat mezi 0 a 5 °C, v 1000 m na horách 0 °C. Oblačnost bude velká, polojasnou oblohu očekávají meteorologové ve větší míře jen na severovýchodě republiky.