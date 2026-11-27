Meteorologové v pátek večer aktualizovali své varování a doplnili jej o výstrahu před ledovkou. Ta se týká jižních a jihozápadních částí Čech, konkrétně širšího Pošumaví, okolí Brd, Šumavy a řady míst v jižních Čechách.
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Meteorologové vydali výstrahu kvůli silnému mrazu. Bude až minus 15 stupňů
Na těchto místech se vyskytuje slabé mrholení, které při teplotách povrchu pod bodem mrazu namrzá. „Situace bude přetrvávat během noci na sobotu (28. 11.) a v sobotu dopoledne,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své souhrnné zprávě.
Na sociální síti X pak veřejnosti meteorologové upřesnili, že řidiči by měli dávat pozor zejména během noci, sobotního rána a dopoledne až do 10:00. „Mrznoucí mrholení a slabá ledovka se může výjimečně objevit i jinde mimo oblast výstrahy, ale ve výše zmíněných oblastech je pravděpodobnost vzniku ledovky největší,“ dodali.
Výstraha před ledovkou doplňuje už dříve vydaná varování platná do nedělního rána. Česko totiž po sněhové nadílce čekají ledové dny, kdy teploty nepřesáhnou nulu, a také silné noční mrazy.
Na Moravě a ve Slezsku začal během pátečního večera zesilovat severovýchodní vítr, který v sobotu na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje dle meteorologů dosáhne v nárazech 55 až 70 kilometrů za hodinu. V kombinaci s čerstvým sněhem se tam v polohách nad 400 metrů budou místy tvořit sněhové jazyky.
Během sobotního večera se na severovýchodě území začne na řadě míst vyjasňovat a v noci na neděli tam pozvolna zeslábne i vítr. Teploty při sněhové pokrývce tam klesnou pod minus 12 stupňů Celsia, ojediněle až k minus 15 stupňům. Kvůli kombinaci větru a mrazu očekávají meteorologové na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje až do nedělního dopoledne silnou zátěž chladem, která může ovlivnit lidské zdraví.