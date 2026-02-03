Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před ledovkou o další kraj. V úterý platí pro východ Jihočeského a Pardubického kraje, většinu Vysočiny a Jihomoravského kraje a západ Olomouckého kraje.
Ve středu až do půlnoci očekávají meteorologové tvorbu ledovky hlavně na Vysočině a v Jihomoravském kraji, ale také na východě Jihočeského kraje. Námraza se může objevit do noci na čtvrtek především na pomezí Čech a Moravy.
Meteorologové varují, že námraza bude mít víc než tři centimetry a kvůli tomu se mohou lámat větve, stromy i stožáry elektrického vedení a hrozí i trhání drátů elektrických vedení a komunikačních rozvodů, výpadky elektrické energie a zásobování.
„V oblasti Českomoravské vrchoviny a jejího blízkého okolí nadále zůstává i během úterý (dneška) největší pravděpodobnost mrznoucího mrholení, později i slabého mrznoucího deště a tedy i tvorby ledovky. Výskyt mrznoucích srážek je však nadále v menší míře možný lokálně i jinde,“ oznámili pracovníci ČHMÚ na síti X.
V noci na středu a ve středu ráno a dopoledne očekávají meteorologové mrznoucí mrholení s tvorbou ledovky zejména na jihovýchodním a východním návětří Českomoravské vrchoviny. „Jinde je pravděpodobnost jeho výskytu malá. Ve středu předpokládáme od jihovýchodu postupně přibývání srážek a mrznoucí déšť je opět nejpravděpodobnější na Českomoravské vrchovině a zpočátku i na jihu Moravy,“ doplnili.
|v noci (0-7)
|přes den (7-22)
|úterý
|odpoledne -3 až +2, na horách kolem -3, na Šumavě kolem +2 °C
|středa
|+1 až -3, na JZ Čech a SV až -5 °C
|0 až 4, v 1000 m na horách kolem 2 °C
|čtvrtek
|+3 až -1 °C
|1 až 6 °C
|pátek
|+3 až -2 °C
|0 až 5, ve Slezsku ojediněle až 7 °C
|sobota
|+2 až -2 °C
|2 až 7 °C
|neděle
|+2 až -2 °C
|0 až 5 °C
Výstrahu na středeční odpoledne, večer a další období budou podle svých slov vzhledem k větší nejistotě výskytu mrznoucích srážek ještě upřesňovat.
Kvůli ledovce by si pak měli dávat pozor chodci na ulicích i řidiči. Při následné oblevě hrozí nebezpečí úrazů od padajících kusů námraz. Doporučuje se nepohybovat se a neparkovat pod stromy, stožáry a dráty elektrických vedení.