Problémy vznikaly v ranní špičce na silnicích i v městské hromadné dopravě, kluzké byly kvůli namrzajícímu dešti i chodníky.
Záchranáři měli v péči stovky lidí. „Nejčastěji jde o pády se zlomeninami a úrazy hlavy či zad,“ uvedla pražská záchranka na X. Kvůli extrémnímu zatížení dopoledne aktivovala i takzvaný neúrazový traumaplán. Později, kolem 11:30, jej odvolala.
Od půlnoci do devíti hodin dopoledne záchranáři v Praze vyjížděli k osmi desítkám případů, nakonec jich bylo okolo stovky. „V rámci běžných provozů to bývá třeba třetina výjezdů za celý den,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
Urgentní příjem FN Motol a Homolka (FNMH) byl kvůli lidem s úrazy na ledu maximálně vytížen. Ve Všeobecné fakultní nemocnici i na Bulovce bylo pacientů proti normálu asi o polovinu víc. „Nejčastěji se jedná o poranění končetin, objevují se také úrazy hlavy a zad, které vyžadují pečlivé vyšetření. Dále jsou to pohmožděniny, výrony a zlomeniny,“ popsala Jana Merxbauerová z tiskového oddělení FNMH.
„Pozor na chodnících a cestách, hlavní tahy jsou většinou prosolené, ale velký pozor dávejte hlavně na menších silnicích,“ informoval ráno Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Pražské letiště po pěti hodinách omezeného režimu kvůli namrzajícímu dešti obnovilo provoz bez omezení odpoledne. Do 13:00 bylo zrušeno devět příletů a devět odletů. Zpoždění dalších letů očekávalo letiště i po zbytek dne.
„Vzhledem k intenzivnímu namrzajícímu dešti dochází k omezení příletů, aby bylo možné zajistit odmrazování hlavní dráhy, pojezdových komunikací a stání pro letadla,“ hlásila dopoledne mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková. Na odletu nabírala letadla zpoždění v řádu desítek minut, některá si na start musela počkat ještě déle.
Způsobila vám dnešní ledovka problémy?
První hlášení o mrznoucím dešti přicházela v pondělí v odpoledních hodinách z jihozápadních a západních Čech, večer pak byla ledovka pozorována i ve středních a severozápadních Čechách a během noci i na západě a jihu Moravy, uvedli meteorologové.
Dobrou zprávou podle nich bylo, že srážky od severozápadu dopoledne ustanou a další výraznější nejsou na obzoru. Na řadě míst ale bude ledovka přetrvávat.
V úterý večer a v noci na středu se ledovka bude tvořit zejména v severních částech země, od středečního odpoledne do čtvrtečního rána pak v severovýchodní polovině ČR, sdělili meteorologové. Podle nich nelze vyloučit výskyt i na ostatních částech území, je ale málo pravděpodobný.
České dráhy na síti X kolem 06:00 informovaly, že problémy s ledovkou evidovaly od brzkých ranních hodin především na tratích v okolí Prahy. Zrušeny byly například spoje z pražského hlavního nádraží do Plzně, Klatov či Mnichova. Řada vlaků měla zpoždění i 190 minut.
Dráhy v této souvislosti oznámily, že pokud se cestující rozhodne úterní plánovanou cestu kvůli nepříznivému počasí zrušit, státní dopravce mu vrátí jízdné v plné výši. „Platnost tohoto opatření je do dnešní půlnoci a vztahuje se na vnitrostátní i mezinárodní jízdenky Českých drah zakoupené na pokladnách, v e-shopu nebo v mobilní aplikaci Můj vlak,“ sdělila mluvčí společnosti Vanda Rajnochová.
České dráhy přitom kvůli hrozící ledovce posílily dispečink, provozní personál i pohotovostní služby. Cestujícím doporučily sledovat aktuální informace a vybavit se na cestu občerstvením i léky pro případ uvíznutí vlaku. Ledovka může na železnici způsobovat zamrzání výhybek, námrazu na trakčním vedení nebo lámání větví a stromů zasahujících do kolejiště.
Problémy s dopravou v Praze jsou již zažehnány
Ledovka způsobila problémy i na silnicích. Například dálnice D8 stála kvůli nehodě na německé straně. V Moravskoslezském kraji se událo okolo desítky nehod, uvázly kamiony. Problémy přes den hlásila také Pražská integrovaná doprava (PID). Nejezdila i řada příměstských i regionálních autobusů ve středních Čechách a v okolí Prahy.
Situaci se povedlo stabilizovat po poledni. „Loučíme se s dnešní ledovkou. Většina autobusových a vlakových linek už je bez větších omezení,“ napsali na X zástupci PID.
Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vodní kapky po dopadu na zem či předmět zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Na rozdíl od náledí vzniká ledovka nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech.