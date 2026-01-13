Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Autor: , , ,
Sledujeme online   5:50aktualizováno  17:24
Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části své trasy. Ruzyňské letiště na několik hodin omezilo přílety i odlety a odmrazovalo hlavní ranvej. Záchranáři ošetřili stovky lidí.

Problémy vznikaly v ranní špičce na silnicích i v městské hromadné dopravě, kluzké byly kvůli namrzajícímu dešti i chodníky.

Záchranáři měli v péči stovky lidí. „Nejčastěji jde o pády se zlomeninami a úrazy hlavy či zad,“ uvedla pražská záchranka na X. Kvůli extrémnímu zatížení dopoledne aktivovala i takzvaný neúrazový traumaplán. Později, kolem 11:30, jej odvolala.

Od půlnoci do devíti hodin dopoledne záchranáři v Praze vyjížděli k osmi desítkám případů, nakonec jich bylo okolo stovky. „V rámci běžných provozů to bývá třeba třetina výjezdů za celý den,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.

Urgentní příjem FN Motol a Homolka (FNMH) byl kvůli lidem s úrazy na ledu maximálně vytížen. Ve Všeobecné fakultní nemocnici i na Bulovce bylo pacientů proti normálu asi o polovinu víc. „Nejčastěji se jedná o poranění končetin, objevují se také úrazy hlavy a zad, které vyžadují pečlivé vyšetření. Dále jsou to pohmožděniny, výrony a zlomeniny,“ popsala Jana Merxbauerová z tiskového oddělení FNMH.

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se doprava. (13. ledna 2026)
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se doprava. (13. ledna 2026)
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se doprava. (13. ledna 2026)
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se doprava. (13. ledna 2026)
97 fotografií

„Pozor na chodnících a cestách, hlavní tahy jsou většinou prosolené, ale velký pozor dávejte hlavně na menších silnicích,“ informoval ráno Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Pražské letiště po pěti hodinách omezeného režimu kvůli namrzajícímu dešti obnovilo provoz bez omezení odpoledne. Do 13:00 bylo zrušeno devět příletů a devět odletů. Zpoždění dalších letů očekávalo letiště i po zbytek dne.

„Vzhledem k intenzivnímu namrzajícímu dešti dochází k omezení příletů, aby bylo možné zajistit odmrazování hlavní dráhy, pojezdových komunikací a stání pro letadla,“ hlásila dopoledne mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková. Na odletu nabírala letadla zpoždění v řádu desítek minut, některá si na start musela počkat ještě déle.

Způsobila vám dnešní ledovka problémy?

celkem hlasů: 1905
Hlasování skončiloČtenáři hlasovali do 0:00 středa 14. ledna 2026. Anketa je uzavřena.

První hlášení o mrznoucím dešti přicházela v pondělí v odpoledních hodinách z jihozápadních a západních Čech, večer pak byla ledovka pozorována i ve středních a severozápadních Čechách a během noci i na západě a jihu Moravy, uvedli meteorologové.

Dobrou zprávou podle nich bylo, že srážky od severozápadu dopoledne ustanou a další výraznější nejsou na obzoru. Na řadě míst ale bude ledovka přetrvávat.

V úterý večer a v noci na středu se ledovka bude tvořit zejména v severních částech země, od středečního odpoledne do čtvrtečního rána pak v severovýchodní polovině ČR, sdělili meteorologové. Podle nich nelze vyloučit výskyt i na ostatních částech území, je ale málo pravděpodobný.

České dráhy na síti X kolem 06:00 informovaly, že problémy s ledovkou evidovaly od brzkých ranních hodin především na tratích v okolí Prahy. Zrušeny byly například spoje z pražského hlavního nádraží do Plzně, Klatov či Mnichova. Řada vlaků měla zpoždění i 190 minut.

Dráhy v této souvislosti oznámily, že pokud se cestující rozhodne úterní plánovanou cestu kvůli nepříznivému počasí zrušit, státní dopravce mu vrátí jízdné v plné výši. „Platnost tohoto opatření je do dnešní půlnoci a vztahuje se na vnitrostátní i mezinárodní jízdenky Českých drah zakoupené na pokladnách, v e-shopu nebo v mobilní aplikaci Můj vlak,“ sdělila mluvčí společnosti Vanda Rajnochová.

České dráhy přitom kvůli hrozící ledovce posílily dispečink, provozní personál i pohotovostní služby. Cestujícím doporučily sledovat aktuální informace a vybavit se na cestu občerstvením i léky pro případ uvíznutí vlaku. Ledovka může na železnici způsobovat zamrzání výhybek, námrazu na trakčním vedení nebo lámání větví a stromů zasahujících do kolejiště.

Problémy s dopravou v Praze jsou již zažehnány

Ledovka způsobila problémy i na silnicích. Například dálnice D8 stála kvůli nehodě na německé straně. V Moravskoslezském kraji se událo okolo desítky nehod, uvázly kamiony. Problémy přes den hlásila také Pražská integrovaná doprava (PID). Nejezdila i řada příměstských i regionálních autobusů ve středních Čechách a v okolí Prahy.

Situaci se povedlo stabilizovat po poledni. „Loučíme se s dnešní ledovkou. Většina autobusových a vlakových linek už je bez větších omezení,“ napsali na X zástupci PID.

Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vodní kapky po dopadu na zem či předmět zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Na rozdíl od náledí vzniká ledovka nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech.

Vstoupit do diskuse (315 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Napadení Babiše berlí u soudu. Muž už dostal podmínku, řešit se bude peněžitý trest

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích...

Okresní soud ve Frýdku-Místku dnes začne projednávat loňský incident z předvolebního mítinku hnutí ANO v obci Dobrá. První zářijový den tam čtyřiašedesátiletý Vladislav Nogol zranil předsedu a lídra...

15. ledna 2026

Poslanci budou pokračovat v debatě k důvěře vládě, mají mít i interpelace

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO) a Petr Macinka...

Poslanecká sněmovna bude třetí den pokračovat v debatě před hlasováním o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. Do debaty před hlasování o důvěře je přihlášeno stále ještě více než dvacet poslanců a...

15. ledna 2026  5:50

Sexuální hračky i oblečení. V Brně se baví nákupem zásilek s tajemným obsahem

Prodejna, kterou si na týden otevřela francouzská společnost King Colis, nabízí...

Popsané kartony rámují vstup do improvizované prodejny, před kterou postává hrozen lidí. Uvnitř už se pohybuje několik zvědavců, kteří se probírají kupami záhadných balíčků. Návštěvníci brněnského...

15. ledna 2026  5:23

Pes s válečným traumatem se na Silvestra ztratil u Lipna, přežil v mrazu devět nocí

Corgi Tommi přežil po silvestru devět nocí v mrazu v lese u Lipna.

Příběh tříletého psa plemene Welsh Corgi Pembroke jménem Tommi, který se zaběhl na Silvestra v Přední Výtoni na Českokrumlovsku, má šťastný konec. Po devíti dnech bloudění v zasněžených lesích v...

15. ledna 2026

Od walk-in sprchy po závěsný nábytek: Jak na malou koupelnu v paneláku

Ve spolupráci
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.

Malá koupelna nemusí být stísněným prostorem bez šmrncu. S chytrým plánováním, správným nábytkem a několika designovými triky ji můžete proměnit ve funkční a stylovou místnost, která opticky působí...

15. ledna 2026

Zelenskyj brzdí mír na Ukrajině, nikoli Putin, uvedl Trump

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Možnou mírovou dohodu brzdí Ukrajina a nikoli Rusko. V rozhovoru s agenturou Reuters, který byl zveřejněn ve čtvrtek to prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Ten uvedl, že zatímco ruský...

15. ledna 2026  2:53

Téměř polovina škol vaří podle nové vyhlášky. Strávníků ubylo, zjistil průzkum

Tak vypadá samoobslužná školní jídelna v Dobřanech.

Na nové jídelníčky nastoupilo od letošního školního roku dobrovolně 46 procent jídelen. Vyplývá to z průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci společného stravování, který ve středu společnost představila...

15. ledna 2026

Úspory jako novoroční předsevzetí? Stačí pár stovek po výplatě, zní rady expertů

Premium
ilustrační snímek

Nějaké to předsevzetí si do nového roku dává mnoho lidí. Mezi častá patří „začnu šetřit“ nebo „začnu investovat“. Obojí je hezká myšlenka, bohužel však často zůstane jen u té. Zeptali jsme se...

15. ledna 2026

Došly peníze a projekty skončily pod čarou. Města se bojí o dostupné byty

Premium
ilustrační snímek

Peníze nedošly jen na železnice a výstavbu silnic. Celé řadě obcí hrozí, že měsíce práce na přípravě domů s dostupným nájemním bydlením přijdou vniveč. Předchozí kabinet přislíbil starostům, kteří se...

15. ledna 2026

K tradiční surovosti i moderní high-tech. Írán dusil vzpouru, ale jen si koupil čas

Premium
Na útěku. Íránští uprchlíci stojí u hraniční brány po překročení hranice s...

Nad zkrvaveným Íránem se pozvolna zvedá opona a objevující se videa a výpovědi očitých svědků naznačují, že režim provedl jeden z nejbrutálnějších zásahů proti domácím nepokojům za mnoho let.

15. ledna 2026

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

14. ledna 2026  11:25,  aktualizováno  23:39

Muž nepřežil požár bytu v Českých Budějovicích, žena se vážně popálila

Zásah složek IZS v ulici Průběžná v Českých Budějovicích. (14. ledna 2026)

Hasiči, policie i záchranáři ve středu večer zasahovali v Českých Budějovicích v Průběžné ulici u požáru bytu. Ohlásili jednoho mrtvého a několik zraněných.

14. ledna 2026  21:53,  aktualizováno  22:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.