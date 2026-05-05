Ledoví muži přinesou léto, pak se počasí změní, říká předpověď na květen

Petra Škraňková
  9:49
Zatímco tři zmrzlí v první půli května přinesou nadprůměrně teplé počasí, po nich se mírně ochladí. Meteorologové v prognóze na květen slibují maximální týdenní teploty kolem dvaceti stupňů po celý měsíc. Dobrá zpráva je, že by měly příští týdny přinést více srážek a dohnat citelný deficit z dubna, který byl nejsušším měsícem od roku 1961.

Lidé v Praze si vyrazili užít tepla a slunečného počasí. Zde na Karlově náměstí. (22. dubna 2023) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Do poloviny května budou teploty na hranici průměrných a nadprůměrných hodnot, slibují meteorologové v měsíční předpovědi. „V druhé polovina května by se týdenní teploty měly opět dostat na hodnoty obvyklé pro tuto roční dobu,“ dodávají.

Předpověď průměrných denních teplot do konce května 2026.

Průměrná týdenní minima se budou pohybovat v rozmezí od 5 do 10 °C. Maximální týdenní teploty budou během celého předpovědního období kolem 20 stupňů.

Tento týden se citelně ochladí ve čtvrtek, kdy odpolední maxima dosáhnou 12 až 17 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 18 až 23 °C. Ale v dalších dnech se oteplí, v pátek na 16 až 20, v sobotu na 19 až 24 a v neděli až na 28 °C.

Po teplém začátku týdne přijde změna. Meteorologové předpovídají i bouřky

Druhý květnový týden od 11. přinese tepoty nad dvaceti stupni, v pondělí a v úterý dokonce atakují letní hodnoty nad pětadvaceti, meteorologové slibují až 28 °C. Takže ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác ve skutečnosti příští týden v úterý 12., ve středu 13. a ve čtvrtek 14. přinesou s největší pravděpodobní místo mrazů vedra.

V druhé půli května se podle meteorologů mírně ochladí. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od 16 do 22 a v posledním květnovém týdnu od 17 do 22 °C.

Krkonoše jsou téměř bez sněhu, souvislá pokrývka zmizela rekordním tempem

Letošní květen by mohl naplnit řadu lidových pranostik, které velebí májový déšť.

  • Mokrý máj - v stodole ráj.
  • Když se v máji blýská, sedlák si výská.
  • Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.

„Po mimořádně suchém dubnu, by mělo následovat období, kdy se úhrny srážek postupně budou zvyšovat,“ slibují meteorologové v měsíční prognóze. První polovina května by měla přinést srážky na hranici průměru a nadprůměru, druhá polovina května bude zřejmě sušší, ale stále v hodnotách kolem průměru.

„Vzhledem k tomu, že nastává období převážně konvektivními srážkami a bouřkami, množství spadlých srážek může být regionálně velmi rozdílné,“ upřesňují meteorologové.

Extrémní sucho je na třetině území Česka a rozšiřuje se, ukazují data

Předchozí dva měsíce byly na srážky velmi chudé. Podle Českého hydrometeorologického ústavu pršelo v součtu března a dubna nejméně od roku 1961. Výsledkem je téměř vysušená horní vrstva půdy do 40 centimetrů, kde se zásoba vody pohybuje mezi nulou a 30 milimetry. V celém půdním profilu je zásoba vody větší, relativní nasycení je nejčastěji mezi 20 a 60 procenty.

