Zadržení podezřelého ze špionáže pro Čínu má i symbolický význam, řekl šéf BIS

Autor: ,
  9:37aktualizováno  9:42
Lednové zadržení člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu, ukazuje podle šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky schopnost zasahovat proti protivníkům, ale má i symbolický význam.
Bezpečnostní rada státu. Na snímku ředitel BIS Michal Koudelka. (4. ledna 2026)

Bezpečnostní rada státu. Na snímku ředitel BIS Michal Koudelka. (4. ledna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

K takovému odhalení a následnému trestněprávnímu řešení se odhodlá jen hrstka zemí ve světě a v tomto exkluzivním klubu je nyní i Česko, řekl Koudelka na pondělní bezpečnostní konferenci ve Sněmovně.

Čínského občana zadrželi kriminalisté letos v lednu, obvinili ho z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v České republice. Od svého zadržení je ve vazbě, policie navrhla jeho obžalobu.

„Česká republika ukázala Číňanům to, co už vědí Rusové, a to, že si u nás nemohou dělat, co chtějí. Že jsme hrdou zemí, ve které platí právo a zákon. A já jsem velmi rád, že k tomu naše služba zásadním způsobem přispívá,“ uvedl šéf kontrarozvědky.

22. ledna 2026
Zadržení podezřelého ze špionáže pro Čínu má i symbolický význam, řekl šéf BIS

