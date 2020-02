Větší sucho v lednu bylo před 23 lety, pak padl Klaus. A předtím komunismus

Co se po lednovém supersuchu stalo v politice V listopadu 1989 se zhroutil komunistický režim.

se zhroutil komunistický režim. V listopadu 1997 padla vláda tehdejšího premiéra Václava Klause, což byla premiéra v dějinách České republiky.

padla vláda tehdejšího premiéra Václava Klause, což byla premiéra v dějinách České republiky. A co bylo v roce 1964? Opět to bylo v listopadu. Prezidentem ČSSR byl parlamentem jednomyslně a jako jediný kandidát zvolen Antonín Novotný. Oproti druhým dvěma událostem ale šlo o dlouhodobě plánovanou záležitost.

Poznámka: Jde o zajímavost, příčinnou souvislost v tom redakce iDNES.cz nehledá.