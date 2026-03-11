Léčil opilý, psal lživé posudky. Psychiatr má potíže se soudy, musel zavřít ordinaci

Michal Pořický (uprostřed) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Ivana Lesková
  10:00
Pacienti psychiatra Michala Pořického mají problém. Nemohou k němu jít na vyšetření ani získat recept na léky. Jeho ordinace na náměstí v Berouně je zavřená. Lékař na webu sděluje, že v současnosti nemůže poskytovat péči kvůli rozhodnutí středočeského krajského úřadu. Mluvčí kraje to potvrzuje, ale konkrétní důvod nesděluje.

„Užívám silné léky na úzkost, které se nedají jen tak vysadit. Zbývá mi jich jen pár, proto jsem chtěl od svého psychiatra nový recept. Jenže jsem zjistil, že jeho ordinace nefunguje. Na web napsal, že přišel o licenci,“ popisuje nepříjemnou situaci jeden z pacientů lékaře Michala Pořického. „Kde mám tak narychlo sehnat nového psychiatra?“ ptá se. A není sám.

O další pacientce v posudku lékař tvrdil, že je společenská a chodí si například kupovat cigarety, přestože toho není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopná a navíc je nekuřačka.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

