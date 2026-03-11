„Užívám silné léky na úzkost, které se nedají jen tak vysadit. Zbývá mi jich jen pár, proto jsem chtěl od svého psychiatra nový recept. Jenže jsem zjistil, že jeho ordinace nefunguje. Na web napsal, že přišel o licenci,“ popisuje nepříjemnou situaci jeden z pacientů lékaře Michala Pořického. „Kde mám tak narychlo sehnat nového psychiatra?“ ptá se. A není sám.
O další pacientce v posudku lékař tvrdil, že je společenská a chodí si například kupovat cigarety, přestože toho není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopná a navíc je nekuřačka.