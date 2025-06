Do lázní jezdí méně „křížkařů“, tedy těch, kterým přispívají na pobyt zdravotní pojišťovny. Většina lázeňských zařízení, které redakce iDNES Premium oslovila, zažívá oproti loňsku propad. Podle nich za to může komplikovaná byrokracie, ale nově i to, že pojišťovny začaly více šetřit. Ty to však popírají.