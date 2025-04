„Telefonoval jsem praktické lékařce a ptal se, zda by mi mohla předepsat konopí na bolesti. Od 1. dubna platí vyhláška, která to praktickým lékařům pro dospělé umožňuje. Poslala mě ale naštvaně do háje s tím, že konopí nepředepisuje,“ líčí pacient z Brna. „A pokud jsem ji správně pochopil, tak ani předepisovat nebude. Nevím, jestli nechce, nebo nemůže. Nechápu to,“ diví se muž.

Není jediný, kdo u praktika neuspěl. Stejně zatím dopadla většina zájemců. A nejspíš nepochodí ani v nejbližších týdnech či měsících.