Léčebné konopí je už legální, přesto zůstává pro pacienty téměř nedostupné

Pětaosmdesátiletá žena ze severu Čech trpí od mládí úpornými bolestmi kolenních kloubů. Artróza postoupila tak daleko, že nyní kvůli chronické bolesti už téměř nemůže chodit. Tlumicí léky a náplasti nezabírají, její ortoped proto doporučil už jen jedinou možnost – léčebné konopí. K němu je však cesta hodně krkolomná.

Vysoká cena 171 korun za gram (pro nejtěžší pacienty až 30 tisíc korun měsíčně) je pro mnohé lidi nedostupná. Podle vládní výroční zprávy si proto desetitisíce pacientů kupují marihuanu levněji na černém trhu, kde lze pořídit gram za stovku, nebo si ji pěstují doma. Kouří ji a míchají z ní masti. V obou případech riskují vězení. Stát teď navrhuje, že bude konopí v kapslích z velké části hradit.

„Někdy to bolí méně, někdy více. Ale bolí to pořád,“ říká seniorka ze severu Čech. „Někdy se už ani nepostavím na nohy,“ dodává a ztěžka se oběma rukama opírá o hole. MF DNES její jméno zná, ale žena si s ohledem na další léčbu nepřála jméno zveřejnit. Ve středu mířila ke specialistce, která je na seznamu registrovaných lékařů, již mohou konopí předepisovat. Přivézt ji musel syn a také ji podpírat cestou z auta. Jinak by do ordinace Centra bolesti nedošla.

Do centra si nesla doporučení od svého ortopeda, k němuž už roky dochází. V posledních letech ji už neléčí, jen tlumí bolesti. Postupně vyčerpal všechny možnosti – masti, tablety, opiátové náplasti, infuze. Nic nepomohlo. Jedinou možností je podle něj léčebné konopí. Sám je však předepsat nemohl, neboť k tomu nemá oprávnění. Proto napsal doporučení pro registrovanou specialistku.

Seniorka doufala, že konečně dostane něco, co urputné bolesti utiší. Lékařka však konopí odmítla s tím, že nejprve ji bude léčit sama a léčba podle jejích slov musí být komplexní. Nevyloučila, že jí nakonec konopí předepíše, ale nejprve je prý třeba se k němu dopracovat. Prohlásila, že konopí je až nejzazší možnost, a upozornila, že na ně může vzniknout závislost. „Mně je pětaosmdesát,“ povzdechla si žena, „já se nebojím závislosti, už jen chci, aby to přestalo bolet.“



Konopí může předepisovat ● onkolog ● neurolog ● specialista na paliativní medicínu a léčbu bolesti ● revmatolog ● ortoped ● geriatr ● oftalmolog ● internista ● dermatovenerolog ● psychiatr

Lékařka ji po vyšetření poslala domů s receptem na opiátové náplasti, které už dostávala v minulosti, ale nezabraly. A na cestu domů dostala kartičku se škálou od jedničky do desítky, aby si doma zapisovala intenzitu bolesti.

„Jak ji mám vyplnit?“ zoufá si stařenka. „Vždyť já nevím, jestli to, co právě cítím, je sedmička, nebo už osmička, devítka, nebo desítka. Jak to mám vědět? Každý vnímá bolest jinak,“ dodává. Léčebné konopí momentálně dostává 249 pacientů, limit na každého je 180 gramů na měsíc. Předepisuje ho jen 58 lékařů a k sehnání je pouze v 51 lékárnách. Vydat recept totiž nemůže každý lékař, registrovaný může být jen některý.

Zákon je přesně vyjmenovává, jsou to především specialisté v oboru onkologie, neurologie, geriatrie, psychiatrie, odborníci v infekčním lékařství. Na seznamu mohou být i ortopedi, v praxi to však dělají jen dva v celém Česku.

Nárok na konopí mají pacienti: ● s chronickou bolestí ● s roztroušenou sklerózou ● se spasticitou ● s neurologickými potížemi ● s Parkinsonovou chorobou ● s onkologickým onemocněním ● s HIV ● s Tourettovým syndromem ● po poranění páteře, míchy, mozku

Převažují specialisté na léčbu bolesti. „Pro nás nemá léčebné konopí velké využití,“ vysvětluje ortoped z Teplic Jan Bartsch, proč se neregistroval. „To je spíše pro onkologické pacienty. My řešíme potíže chirurgicky, ovšem chápu, že u pětaosmdesátileté pacientky je operační zákrok nesmysl, tam je nejvhodnější konopí,“ dodává.

Možnost vydávat léčebné konopí už není pro lékárny tak administrativně složitá jako před lety, přesto se ani ony do systému nehrnou. Převládají v něm nemocniční lékárny v místech, kde jsou Centra bolesti nebo pracoviště pro léčbu roztroušené sklerózy, jejichž lékaři konopí předepisují.

Oslovení lékárníci, kteří konopí nenabízejí, odpovídají stejně: neměli by odbyt, když v jejich spádové oblasti nejsou lékaři, kteří by je předepsali.

Zájemců o léčebné konopí je přitom v Česku mnohonásobně víc. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti z roku 2016 je v Česku odhadem na základě rozsáhlého průzkumu 880 tisíc lidí, kteří za poslední rok užili konopí k léčebným účelům. Mezi nimi jsou ale i ti, kteří se léčili legálními přípravky z konopí, třeba na afty.

Lidí, kteří „trávu“ k léčbě kupují nelegálně, jsou podle konzervativního odhadu desítky tisíc. Nejčastěji v průzkumu uváděli, že díky ní zaháněli bolesti, další léčili kožní potíže, ztuhlost nebo třes a křeče. Novější údaje nejsou k dispozici, neboť tyto výzkumy se provádějí jen jednou za čtyři roky.

Ministerstvo zdravotnictví nabídne lékařům speciální kurzy

Že je současný systém nedostatečný, si uvědomuje Úřad vlády i ministerstvo zdravotnictví. „Přes známky zlepšení v posledním období je dostupnost konopí pro léčbu v Česku velmi nízká,“ říká Renata Povolná z Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády.

249 pacientů v Česku si nechává lékařem předepsat konopí. 58 Celkem tolik lékařů může nyní předepisovat léčebné konopí. 51 Tolik lékáren v Česku konopí na předpis prodává. 180 gramů konopí je měsíční limit na jednoho pacienta. 171 korun stojí gram léčebného konopí v lékárně. 75 procent ceny konopí by v budoucnu mohl doplácet stát.

Ministerstvo zdravotnictví se proto pokusí zvýšit počet registrovaných lékařů speciálními kurzy. Jeden se uskuteční příští týden v Brně. Další budou následovat.

Dalším problémem je cena. Oficiální konopí z lékárny je pro řadu pacientů příliš drahé. To od českého pěstitele stojí 171 korun za gram, cena od zahraničních dodavatelů je podobná. Konopí v kapslích je totiž víc druhů a záleží na síle účinné látky, podle níž se užívá buď proti bolesti, nebo třeba proti ztuhlosti svalů.

„Maximální dávka daná vyhláškou stojí více než 30 tisíc měsíčně,“ říká Povolná. „V důsledku této situace pravděpodobně většina pacientů užívá k léčebným účelům konopí vypěstované a získané nelegálně a bez lékařské indikace a kontroly,“ dodává. Na ulici se dá marihuana pořídit i za stovku. Ministerstvo zdravotnictví se proto snaží legální léčebné konopí učinit dostupnějším a podle mluvčí Gabriely Štěpanyové uvažuje o příspěvku až do výše 75 procent ceny.