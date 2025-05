„Zařekla jsem se, že to tak nebude. Vzala jsem na vědomí, že oni si to tak myslí, ale vnitřně jsem to odmítla,“ říká v rozhovoru pro MF DNES jeho matka Kamila Šiplová.

Byl prohnutý dozadu, mezi hlavou a nohama měl v té první fázi jen 15 centimetrů. Bylo to strašné. Ruce svíral v pěst, prsty měl zařízlé do masa.