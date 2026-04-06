Vzácná nemoc bere lidem řeč i pohyb. Lék existuje, ne všichni se k němu dostanou

Veronika Pitthardová
  14:23
Tomáši Pikovi lékaři v dětství předpovídali, že se nedožije třiceti let. V současnosti je mu šestatřicet a navzdory vzácné Friedreichově ataxii žije aktivní život. Jeho příběh ale ukazuje i druhou stránku nemoci – složitý a často nerovný přístup pacientů k moderní léčbě, která zatím v Česku není standardně hrazena.
Tomáš Pik trpící Friedreichovou ataxií | foto: Osobní archiv Tomáše Pika

Když bylo Tomáši Pikovi čtrnáct let, strávil tři týdny v nemocnici v Motole. Lékaři hledali příčinu jeho zdravotních potíží. Zvažovali i nádor mozku nebo míchy. Genetické testy nakonec ukázaly, že jde o Friedreichovu ataxii. Vzácné neurodegenerativní onemocnění, které ovlivňuje koordinaci pohybů, rovnováhu i řeč.

„Moje neuroložka mi tehdy řekla, že se nedožiju třiceti let. Byla to pro mě rána. Jako dítě jsem lékařce věřil úplně všechno. Řekl jsem si tehdy, že si svůj život musím do třiceti let užít. Dnes je mi šestatřicet, a jak rád říkám – přežil jsem svůj deadline,“ říká Tomáš, který byl do devíti let zcela zdravým dítětem.

Ze dne na den ale začal mít problémy s rovnováhou a postupně se přidala i skolióza. Teprve později se ukázalo, že jde o první projevy zmíněné nemoci. Od dvaceti let se pohybuje na invalidním vozíku. „Nemoc postupuje pomalu, ale postupně ztrácím hybnost, zhoršuje se mi řeč, zrak i sluch,“ popisuje Tomáš, který se navzdory fyzickým omezením snaží zůstat aktivní.

Žije sám v bezbariérovém bytě, cestuje a dlouhodobě se angažuje v pacientské komunitě. Působí v organizaci Frieda, která sdružuje pacienty s Friedreichovu ataxií, a je také ambasadorem americké organizace FARA, která financuje výzkum nových léčebných možností. „Je pro mě velmi důležité zůstat co nejdéle co nejvíce samostatný,“ doplňuje.

Vzácná genetická nemoc

Friedreichova ataxie patří mezi vzácná dědičná onemocnění nervového systému. Postupně poškozuje nervové dráhy zodpovědné za koordinaci pohybů a rovnováhu. Typickými příznaky jsou nejistá chůze, svalová slabost, poruchy řeči nebo problémy s jemnou motorikou. U části pacientů se objevují i srdeční komplikace.

Nemoc se obvykle začne projevovat v dětství nebo v dospívání. Mnoho pacientů časem ztrácí schopnost samostatné chůze a potřebuje invalidní vozík. V Česku je podle pacientských organizací zhruba 45 lidí, kteří o své diagnóze vědí. Skutečný počet ale může být vyšší.

„Část pacientů svoji diagnózu nezná nebo může žít s chybnou diagnózou. S naším onemocněním mají totiž zkušenost jen některá specializovaná pracoviště,“ říká Tomáš.

Dlouho neexistovala žádná léčba, která by dokázala průběh Friedreichovy ataxie ovlivnit. Pacienti mohli podstupovat pouze podpůrnou terapii a rehabilitaci.

V posledních letech se ale situace změnila. K dispozici je lék omaveloxolon, který působí na buněčné mechanismy spojené s energetickým metabolismem a může zpomalit postup nemoci. Onemocnění sice nevyléčí, ale může jeho průběh výrazně zmírnit. Tomáš Pik patří mezi pacienty, kterým se k této léčbě podařilo dostat. „Měl jsem to štěstí, že mi pojišťovna schválila úhradu léčby. Lék mi byl nasazen v červnu 2024,“ říká. Ne všichni pacienti ale mají stejnou zkušenost.

Lék totiž zatím v Česku nemá standardní úhradu ze zdravotního pojištění. „V současnosti je v České republice léčba Friedreichovy ataxie pomocí omaveloxolonu dostupná zejména na základě individuální žádosti podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. O úhradu žádá ošetřující lékař pro konkrétního pacienta a zdravotní pojišťovna žádost posuzuje individuálně,“ vysvětluje neurolog Martin Vyhnálek z Fakultní nemocnice Motol.

Podle něj se popsaný postup standardně používá u některých vzácných onemocnění nebo u nových léčiv, která zatím nemají stanovenou standardní úhradu. „Může se proto stát, že některým pacientům je léčba schválena, a jiným nikoli. V rámci řízení nejsou kritéria vždy zcela jednotná a pojišťovny zvažují více faktorů – například aktuální zdravotní stav pacienta, očekávaný přínos léčby nebo dostupné medicínské podklady,“ říká Vyhnálek.

Rozhodování se tak může lišit nejen mezi jednotlivými pacienty, ale i mezi zdravotními pojišťovnami. „V několika případech se pacienti k léčbě dostali až na základě soudního rozhodnutí,“ potvrzuje neurolog. V Česku se zmíněným lékem momentálně léčí asi dvacet pacientů.

Soud pomohl

Že rozhodování pojišťoven není vždy jednotné, potvrzují i pacienti. Na komplikace při schvalování léčby narazil například Miloš Ladra, kterému se Friedreichova ataxie projevila v osmnácti letech. Od jednadvaceti je upoután na invalidní vozík. Navzdory onemocnění vystudoval vysokou školu a pracuje. „Zatím mám natolik zachovanou hybnost rukou, abych byl schopen soběstačnosti, práce na počítači a pohybu na vozíku,“ uvedl před časem pro iDNES.cz.

Jeho zdravotní pojišťovna žádost o úhradu léčby omaveloxolonem opakovaně zamítla. Ladra se proto rozhodl bránit u soudu. Ten mu nakonec dal za pravdu a Ladra léčbu získal. Během následujících měsíců bude ovšem muset žádat pojišťovnu o schválení úhrady léku znovu.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, u které je Ladra pojištěn, uvedla, že žádnou aktuální žádost o úhradu léčby Friedreichovy ataxie od loňského září neeviduje. Podle její mluvčí Jany Schillerové pojišťovna obecně schvaluje úhradu léčby v případech, kdy jde o jedinou dostupnou terapii s prokazatelným přínosem pro pacienta.

„Pokud existuje dostupná a jediná možná léčba u kteréhokoli onemocnění a je účinná s prokazatelným přínosem, pak Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR úhradu schvaluje,“ uvedla Schillerová. Upozornila zároveň, že pojišťovny musejí u velmi nákladných terapií zvažovat také jejich skutečný přínos. „V minulosti byly hrazeny i některé velmi nákladné léčby, u nichž se později ukázalo, že nejsou účinné,“ dodala.

Tento i podobné případy ukazují, že cesta k moderní terapii může být u vzácných onemocnění složitá a zdlouhavá. Zda se situace pacientů změní, bude do budoucna záviset především na tom, jestli léčba získá v Česku standardní úhradu ze zdravotního pojištění. Do té doby zůstává pro většinu nemocných jedinou cestou individuální žádost a čekání na rozhodnutí pojišťovny.

Tomáš Pik proto považuje za důležité o problému mluvit. „Když už dnes na naši nemoc existuje léčba, měla by být dostupná všem pacientům, kteří ji potřebují,“ uzavírá.

