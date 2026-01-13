„Typickým jevem je samovolné přerušení či ukončení léčby bez konzultace s odborníkem, protože má pacient subjektivní pocit, že je mu lépe. Anebo se bojí nežádoucích účinků,“ popsal MF DNES Jiří Vejvoda z Kardiologické kliniky 2.LF UK a FN Motol.
Další častou příčinou je, že lidé neporozumějí dávkovacím schématům. Zejména u starších pacientů nebo u nemocných, kteří berou velké množství léků, není dávkování vždy jednoduché. Tito lidé pak vynechávají léky nejčastěji.
Lidé si v letáku přečtou, co všechno ten lék může vyvolat, a pak se začnou bát více užívání léků než choroby samotné,“ potvrzuje onkoložka Prausová.