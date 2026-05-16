Soud rozhoduje o vazbě pro podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

Autor: , ,
  10:26aktualizováno  10:38
Policie krátce před desátou hodinou přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie, lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Na místě to zjistil zpravodaj iDNES.cz.

Pětatřicetiletý muž lebku ukradl v úterý, policie ho po několika dnech dopadla. Kriminalistům se muž přiznal, že lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece.

Muže k soudu přivezlo osobní policejní auto se zatmavenými skly. Zajelo do dvora. Novináři neměli možnost podezřelého zahlédnout. Na případné informace o rozhodnutí soudu čekají novináři před budovou. Policie muže zadržela ve čtvrtek, za krádež mu hrozí až osm let vězení. Policie ho obvinila také z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci.

Policie přiváží k soudu muže, který se přiznal ke krádeži lebky svaté Zdislavy. (16. května 2026)
Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý. (13. května 2026)
Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Ředitel českolipské policie Petr Rajt v pátek odhadl, že výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dnů. Zároveň je přesvědčen, že se relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty podařilo zachránit na poslední chvíli.

Pětatřicetiletý muž odůvodnil podle policie krádež tím, že nesouhlasil s vystavováním relikvie v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. "Měl v úmyslu ponořit ji do nějaké řeky, nějaké vody. Pokud by se nám nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne (ve čtvrtek), víme, že dnešního dne (v pátek) byl už rozhodnut tuto relikvii víceméně potopit," řekl v pátek Rajt novinářům.

Zloděj zalil lebku Zdislavy do betonu. Arcibiskup žádá neprůstřelné sklo i alarm

Zloděj ukradl lebku v úterý v podvečer, kdy využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. To, že ji odnese, podle Rajta plánoval. Pro krádež v úterý se ale rozhodl až ten den.

Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.

Radši diamantovou pilkou než kyselinou. Expert popisuje, jak dostat lebku z betonu

Soud v sobotu bude rozhodovat, jestli muže umístí do vazby. Jednání je neveřejné. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct.

