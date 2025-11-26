Když si pro dvaaosmdesátiletého Aleše z Jablonecka po pádu na zem přijela záchranka, trpěl podvýživou a byl dehydratovaný, tělo mu selhalo a přestaly fungovat nohy. Jediné, co Alešovi lékaři pochválili, byla zdravá játra.
„Dědeček žije sám. Jezdili jsme za ním pravidelně, ale ohlídat, aby dostatečně jedl a byl v rámci možností fit, prostě nešlo,“ popisuje Alešův vnuk Jindřich. Místo v pečovatelském zařízení se rodině dlouhodobě sehnat nedaří.
Běžně se stává, že už na jiných odděleních čekají pacienti, které jsme schopni přijmout okamžitě, pokud některého z pacientů oddělení následné péče propouštíme.