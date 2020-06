Lidé, kteří pojedou do českých lázní, budou mít nárok na slevu 4 tisíce

„Od 1. července budou občané využívat tuto slevu v lázních,“ řekla po jednání vlády ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová.



Ministryně zatím počítá s tím, že program bude platit pro lázeňské pobyty do konce letošního roku. Vláda původně uvažovala o poukazu za 10 tisíc korun na jakýkoliv typ dovolené. Návrh nepodpořili zaměstnavatelé.

Vouchery na pobyt v lázních budou moci získat zájemci od 1. července například prostřednictvím ministerských webových stránek. Slevy hostům, kteří přijedou na lázeňský či wellness pobyt nabízí i město Karlovy Vary. „Slevy nelze sčítat,“ řekla Dostálová.

Ministerstvo připravuje ke schválení i podporu pro hotely, které byly kvůli koronavirovým opatřením uzavřeny. Program COVID - ubytování, z něhož by hotely mohly dostat 200 až 400 korun na pokoj a noc, by měla posoudit vláda 6. července, řekla Dostálová. Peníze by mohly hotelům pomoci s rozjezdem a překonáním následujících měsíců.