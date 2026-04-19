Rekordní finanční injekci plánují třeba Slatinné lázně Třeboň. V příštích osmi letech chtějí do rozvoje svých provozů „nasypat“ podle předběžných odhadů až 800 milionů korun.
Zisk pokryje investice
Vzhledem k tomu, že lázně ekonomicky prospívají, většinu investic pokryje zisk. „Paralelně s novou lázeňskou sezonou otevřeme šest zbrusu nových slatinných pracovišť v areálu Lázeňského domu Aurora,“ řekl redakci iDNES.cz jednatel Vilém Kahoun. K navýšení kapacity se vedení odhodlalo na základě rostoucí poptávky klientů. O investicích rozhoduje jako vlastník lázní město Třeboň. To se snaží vyjít vstříc i zaměstnancům, kterých má celkem 560, proto pro ně letos vybuduje 17 nových bytů za více než 113 milionů korun. Podle starosty Jana Váni (ODS) jim to má ulevit od dojíždění a drahých nájmů. Lázně také rozšířily nabídku pro veřejnost. Jenom do Třeboňského vodního světa přijíždí v létě přes 50 tisíc lidí.
Pojišťovny se snaží šetřit na pacientech a často žádosti zejména na nemoci srdce z formálních důvodů neschvalují.