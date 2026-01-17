Po pádu laviny v rakouských Alpách zemřeli tři čeští skialpinisté

Autor: ,
  23:29
Po pádu laviny v rakouských Alpách v sobotu zahynuli tři čeští skialpinisté. Neštěstí se stalo v oblasti Murtal ve spolkové zemi Štýrsko. Informuje o tom agentura APA. Rakouské Alpy v sobotu zasáhla série tragických nehod, při pádu lavin ve spolkové zemi Salcbursko už dříve v sobotu zemřelo dalších pět lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle policie v sobotu odpoledne v katastru obce Pusterwald zasáhla lavina skupinu sedmi osob. Tři z nich lavina strhla a zcela zasypala a záchranáři je vyprostili již mrtvé. Čtyři další lidé, kteří lavinou zasaženi nebyli, dopravily záchranné složky z náročného horského terénu do bezpečí a poskytly jim neodkladnou lékařskou pomoc, napsala AP.

Na místě zasahoval 150 záchranářů. Vynesení těl obětí z horského terénu má být kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám dokončeno v neděli za asistence horské služby a alpské policie. Přesné okolnosti nehody i totožnost zemřelých skialpinistů jsou předmětem vyšetřování.

Dvě laviny v rakouském Pongau zabily pět lidí. Varování byla marná, řekl záchranář

V sobotu krátce už po poledni zasypala lyžařku lavina v Bad Hofgasteinu v oblasti salcburského Pongau. O hodinu a půl později se v Gasteinském údolí uvolnila další lavina a zabila čtyři turisty.

V úterý zemřel v salcburském Bad Gasteinu 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu také zachytila lavina. Neštěstí se stalo ve středisku Sportgastein ve Vysokých Taurech, které jsou částí Alp.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: Lavina, Alpy, reliéf

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Mizející rasa. Indiány nafotil jako ušlechtilé divochy, realitu si však vylepšil

Snímek amerického fotografa Edwarda S. Curtise „Mizející rasa“ zobrazuje...

Pomalu odcházejí z našeho světa. Snímek Navahů mizejících v nejasné budoucnosti se stal symbolem osudu amerických indiánů, jeho tvůrce Edward S. Curtis jim však svou celoživotní prací vybudoval...

18. ledna 2026

Ceny energií deptají čím dál víc Američanů. Trump se stále ohání Bidenem

ilustrační snímek

Čím dál více amerických domácností nezvládá platit účty za elektřinu. Jejich počet navíc roste od doby, kdy do Bílého domu v loňském roce opětovně zasedl prezident Donald Trump. Právě on přitom během...

18. ledna 2026

Češi propadli lékům na hubnutí. Fungují, ale injekce si musí píchat po zbytek života

Premium
ilustrační snímek

Léky na hubnutí, které v posledních letech vyvolaly celosvětovou mánii, zažívají boom i v Česku. Podle odhadů je užívá už přes 50 tisíc lidí. Ačkoli je pojišťovny plně hradí zatím jen diabetikům,...

18. ledna 2026

Kritický pohled na multikulturu. Ztratili jsme pocit sounáležitosti, říkají Angličané

Premium
ilustrační snímek

Od naší spolupracovnice v Británii Angličané prohlubují kritický pohled na multikulturu. Už nejsme společnost v pravém slova smyslu, stěžují si. Spousta z nich cítí odcizení a ztrátu sounáležitosti. Na vině jsou demografické změny ve...

18. ledna 2026

Avokádo odstopkujte už v obchodě, radí Češka pěstující ovoce na „Kanárech“

Premium
Elisabeth Kapitánová

Dopravit letecky kilogram ovoce z Kanárských ostrovů do Česka stojí mezi šesti a sedmi eury. „Přesto se to minimálně chuťově vyplatí, klientela nám roste,“ říká farmářka původem z Jindřichohradecka...

18. ledna 2026

KVÍZ: Kuchař je umělec a psycholog. Znáte dobře seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka?

Jiří Vala a Josef Dvořák v seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka (1984)

V roce premiéry – 1984 – to bylo zjevení. Televizní seriál, u jehož sledování má divák moc rozhodovat o tom, kudy se děj bude ubírat. Dnes víme, že tak horké nebylo, všechny dějové linky plynuly...

vydáno 18. ledna 2026

Po pádu laviny v rakouských Alpách zemřeli tři čeští skialpinisté

Fotografie, kterou po sesuvu laviny v Tyrolsku zveřejnili rakouští záchranáři....

Po pádu laviny v rakouských Alpách v sobotu zahynuli tři čeští skialpinisté. Neštěstí se stalo v oblasti Murtal ve spolkové zemi Štýrsko. Informuje o tom agentura APA. Rakouské Alpy v sobotu zasáhla...

17. ledna 2026  23:29

Senátorka Němcová po 32 letech končí ve veřejné službě. Nebude obhajovat mandát

Nový první mistopředseda ODS Tomáš Portlík a senátorka Miroslava Němcová

Senátorka Miroslava Němcová na volebním kongresu občanských demokratů oznámila, že po 32 letech skončí ve veřejné službě. Oznámila, že už nebude na podzim obhajovat mandát. Dříve byla i předsedkyní...

17. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  22:50

Film Citová hodnota získal ceny Evropské filmové akademie za herecké výkony

Stellan Skarsg&#229;rd během slavnostního večera při předávání Evropských...

Cenu Evropské filmové akademie za nejlepší herecké výkony letos získali Stellan Skarsgård a Renate Reinsveová za role ve filmu Citová hodnota dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Uspěl také...

17. ledna 2026  21:12,  aktualizováno  22:39

Macron odmítl Trumpovu hrozbu cel kvůli Grónsku, Evropa chystá reakci

Emmanuel Macron a Donald Trump během jednání o situaci na Ukrajině (24. února...

Francouzský prezident Emmanuel Macron označil hrozbu zvýšení cel kvůli Grónsku, s níž přišel americký prezident Donald Trump, za nepřijatelnou. Pokud se cla potvrdí, Evropa podle něj odpoví...

17. ledna 2026  21:56

Dvě dívky se topily ve Vltavě u Trilčova jezu, jedna je ve vážném stavu

Zásah policistů a kolemjdoucích u Trylčova jezu v Českých Budějovicích, kde se...

Dvě dívky se dnes topily v řece Vltavě u Trilčova jezu v Českých Budějovicích. Z vody je zachraňovali kolemjdoucí společně s policisty. Jedna z dívek je ve velmi vážném stavu.

17. ledna 2026  21:37,  aktualizováno  21:44

Skiman u Polničky: vítězství stranou, kouzlo závodu je v zážitku a krojích

Lyžaři na jasankách vyrazili do bílé stopy

Téměř šest desítek lyžařů - mužů, žen i dětí, vyjelo v sobotu odpoledne do bílé stopy. Navzdory oteplení zůstalo sněhu kolem Polničky na Žďársku ještě dost a účastníci 19. ročníku závodu Skiman tak...

17. ledna 2026  20:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.