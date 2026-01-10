Kolik vůbec lidí připraví o život laviny?
Statistika říká, že jen v alpských oblastech ročně dojde ke sto úmrtím. To číslo je kupodivu v průběhu let poměrně stabilní. Pokud jde o příčinu smrti, tak 90 procent lidí se pod lavinou udusí.
Vy se zabýváte lavinovým výzkumem. Je jeho smyslem, aby těch lidí umíralo méně?
K tomu určitě směřujeme. To je důvod, proč to děláme. Naše skupina se zabývá možnostmi dýchání pod sněhem, kam až je schopen člověk si v té lavině pro kyslík sáhnout, kam vydechuje vzduch. Tohle všechno zatím není moc popsané. Nezabýváme se přímo tím, jak člověka z laviny co nejrychleji dostat. To je úkolem záchranářů. Spíše řešíme, jak ho pod sněhem lépe a rychleji najít pomocí plynů, které vydechuje.
Člověk může dýchat přímo do sněhu. Když si to představíte, můžete mít obličej klidně přímo nalepený na sněhu a můžete dýchat, nejsou-li ucpány dýchací cesty. Ve sněhu je totiž překvapivě dost vzduchu.