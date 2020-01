Komiks dělá z dětských dlužníků lotry. Advokátní komora za něj čelí kritice

Komiks vznikl jako součást vzdělávacího projektu Advokáti do škol, který komora vytvořila s cílem zapojit právníky do školního vzdělávání. Cílovou skupinou jsou žáci 7. až 9. tříd základních škol i studenti středních škol nebo učilišť. Školám nabízí diskusi se žáky, která má zlepšit jejich povědomí o právu.

Do projektu se zapojují advokáti dobrovolně a bez nároku na honorář. Jedním z témat k diskusi jsou i dluhy nebo exekuce. Série komiksů má dětem přiblížit situace, do kterých se mohou dostat.

Právě jeden z těchto komiksů se stal terčem ostré kritiky senátora Lásky. Vystupuje v něm dívka Katka, která se dopustí řady přestupků – jede například bez lístku městskou hromadnou dopravou nebo nezaplatí pokutu za pozdě vrácené knihy do knihovny.



Když je jí 15 let, zatouží po nejmodernějším mobilním telefonu a chce si na něj vydělat na brigádě. Ke svému překvapení však o svůj výdělek hned přijde. „Tohle patří mně! A nemusím ti určitě vysvětlovat proč?!“ říká postava exekutora.

„Ano, i tahle problematika potřebuje seriózní diskuzi. Proč ne. A jejím nositelem by měli být zejména právní profesionálové. Tenhle komiks z tvé dílny, Česká advokátní komoro, má k serióznosti asi stejně tak daleko, jako mají Parlamentní listy k pravdě a objektivitě,“ napsal Láska v pondělí na své facebookové stránce.

Novela zákona Poslanci z ANO, ČSSD, KDU-ČSL a Pirátské strany minulý rok předložili do Poslanecké sněmovny novelu zákona, která by měla řešit situaci lidí, kteří se musí vypořádat s dluhy z dětství. Ty často narostly do několikanásobné výše a lidé se kvůli nim ocitají v dluhové pasti. „Vznikne-li peněžitý dluh nezletilému, který ke dni události nebo jednání, jež zakládá vznik tohoto dluhu, nedovršil patnáct let, přechází tento dluh okamžikem vzniku na jeho zákonného zástupce. Je-li nezletilý svěřen do péče jiné osoby, přejde tento dluh na tuto osobu. Nemá-li nezletilý zákonného zástupce a není-li svěřen do péče jiné osoby, přejde tento dluh nezletilého na stát," stojí v prvním odstavci novely.

Upozornil, že děti se do takové situace nejčastěji dostávají vinou rodičů, kteří za ně nezaplatí různé poplatky nebo pokuty, což vidí jako skrytou nespravedlnost těchto exekucí. „Hloupé, zavádějící, trapné,“ myslí si o komiksu. Podle Lásky by děti hlavně neměly být sankcionovány za něco, co nemohly ovlivnit.

„Snažíme se zaplnit mezeru v právním bezvědomí naší mladé generace. Snažíme se to podat tak, aby se jí ta forma líbila,“ reagovala mluvčí ČAK Iva Chaloupková. V této souvislosti ČAK zvolila právě i formu komiksů. „Nemyslíme si, že jsou zhůvěřilé a takové, jak jsme napadáni. Myslíme si, že kdo se nad nimi zamyslí, vidí, že se v těch komiksech snažíme mladou generaci poučit, do jakých situací se reálně může dostat,“ dodala.

„Kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. My ty komiksy nepovažujeme za nepodařené,“ zakončila.

Projekt vznikl pod záštitou ministerstva školství a udělil mu ji i tehdejší ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Série komiksů podle advokátní komory vznikla na námět bývalé ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové.



Dětští dlužníci jako lotři

Kritika komiksu od lidí, kteří se zabývají dětskými exekucemi, zazněla již minulý týden. „Že advokáti vykreslují dětské dlužníky (pod 15 let) jako lotry, se dá očekávat, ale že tuto karikaturu posvětí svojí záštitou ministerstvo školství, je teprve lotrovinou,“ napsal Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

Pod jeho příspěvek na Twitteru se vyjádřil i autor námětu Michal Žižlavský. „Doba postfaktická! Fakta mnohé nepřesvědčí. Ale přesto: ČAK chce projektem Advokáti do škol naše děti názorně, za pomocí komiksu, upozornit (i) na situace, ze kterých vznikají dluhy, a na následky, které to může mít. Je to výlet do světa dospělých. O něm si s dětmi povídáme,“ reagoval.

Do diskuse se zapojil i bývalý ministr spravedlnosti za hnutí ANO Robert Pelikán. „To je nějaký špatný vtip, ne?“ napsal. Kriticky se k němu vyjádřil také poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher. „Mně tam vadí to vyústění, které je úplně mimo, není výchovné ani osvětové a legitimizuje dětské exekuce jako efektivní způsob řešení,“ reagoval na Twitteru.