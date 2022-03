Ukrajince mají léčit Ukrajinci. Válek chce tak obejít úředního šimla

„Za mimořádné situace je třeba přijímat mimořádná řešení,“ uvedla Kyriakidesová. Podle Válka je třeba dostat ukrajinské odborníky, lékaře i další zdravotníky do systému co nejdříve. V řádu dní by podle něj mohli začít pomáhat s péčí o ukrajinské uprchlíky, například na UA pointech.

Ti, kteří budou chtít absolvovat vzdělávací kurzy, mohou nastoupit na akreditovaná pracoviště a pracovat pod dozorem. Pokud budou chtít v zemi zůstat, projdou standardním procesem uznávání odborného vzdělání.

Podle Válka se řeší krátkodobá strategie na příští tři měsíce a pak dlouhodobá na jeden rok, po který uprchlíkům platí vízum strpění. V současné době mohou ukrajinské zdravotníky bez aprobačních zkoušek přijmout jen zdravotnická zařízení akreditovaná pro vzdělávání na tříměsíční stáže, které lze prodloužit až na tři roky.

Jinak ukrajinští lékaři čelí značným překážkám. České nemocnice je odborně nejsou s to uznat, vadou je i neznalost češtiny.

S eurokomisařkou řešil ministr také očkování uprchlíků, jak proti covidu-19, tak povinná dětská očkování. Přislíbeno je 30 tisíc dávek povinných dětských vakcín.

„Myslím, že tento problém vyřešíme v řádu týdnů. Není to ale problém, že bychom nebyli schopni očkovat,“ dodal. Nehrozí podle něj ani nedostatek vakcín pro české děti.

Na úrovni celé EU se podle Válka řeší také získání zdravotnické dokumentace uprchlíků z Ukrajiny. Kyriakidesová také uvedla, že je v celé unii připraveno 10 tisíc lůžek pro nemocné, kteří potřebují akutní zdravotní péči.

„Některé převozy už proběhly a další budou v brzké době pokračovat,“ řekla. Česko vyzvala, aby této možnosti využilo, pokud by byl tuzemský zdravotní systém pod příliš velkým tlakem.

Válek doplnil, že Česko přijalo asi 25 onkologicky nemocných dětí, o které pečují zdravotníci Fakultní nemocnice v Motole. Péči o ně je ale podle něj třeba řešit dlouhodobě, třeba i po skončení války. Na Ukrajině totiž nefunguje česká obdoba veřejného zdravotního pojištění.

Priority českého předsednictví EU

Ministr s eurokomisařkou probírali také budoucí české předsednictví EU. „Podporujeme priority, které si české předsednictví zvolilo. Budeme se podrobněji věnovat evropskému plánu boje s rakovinou, který je jedním z hlavních pilířů evropské zdravotní unie,“ dodala Kyriakidesová.

Dalšími zdravotními tématy, kterým se bude české předsednictví věnovat, je problematika vzácných onemocnění, očkování a duševního zdraví.

Před polednem má eurokomisařka naplánované setkání s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou, odpoledne se setká se zástupci evropských výborů Sněmovny a Senátu.

V doprovodu zástupců pražského magistrátu pak navštíví asistenční centrum pomoci Ukrajině v pražském Kongresovém centru. Tématem schůzky bude i podpora, kterou může EU poskytnout ČR na pomoc s ukrajinskými uprchlíky.