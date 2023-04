Balák si prodloužil nájem v supervile v Lánech. Jako za pokoj v paneláku

Ve funkci ředitele Lesní správy Lány vydržel Miloš Balák přesto, že ho soud opakovaně uznal vinným z pokusů připravit prezidentskou kancelář o miliony. Díky podpoře kancléře Vratislava Mynáře mohl však ohlásit odchod z funkce sám, a to až na konci roku 2022, kdy už končila éra Miloše Zemana a jeho úředníků.

To ale neznamená, že by se Miloš Balák s koncem ve funkci také odstěhoval z rozlehlé vily v Lánech, v níž bydlel jako ředitel. Čtyři dny před odchodem z šéfovského místa naopak podle zjištění Seznam Zpráv podepsal s lánskou lesní správou novou smlouvu, která mu umožňuje užívat státní nemovitost až do konce roku 2025. Na svém webu to uvedly v úterý Seznam zprávy.

Za služební usedlost s celkem 21 místnostmi a celkovou plochou téměř 250 metrů čtverečních Balák platí nájemné 6,3 tisíce korun měsíčně, další tři tisíce činí platby za služby.

Užívat k tomu může okolních pět tisíc metrů čtverečních okolních pozemků, za jejichž pronájem platí 80 korun měsíčně. Plyne to ze smluvního dokumentu, který reportéři Seznam zpráv získali.

Dům stojí u lesa v obci Lány, 50 minut autem od Prahy. Miloš Balák si u něj vybudoval i vlastní bazén. Na dotaz, proč smlouvu podepisoval, i když už věděl, že ve funkci končí, bývalý ředitel neodpověděl. Tedy ani na to, zda mu cena přijde přiměřená.

Bývalý ředitel nyní v lánské správě zůstává jako referent, a protože je kvůli zdravotním potížím na nemocenské, Hrad ho nemůže propustit.

Plat jako poslanec, nájem zvýhodněný

Bydlení se zaměstnaneckým nájmem užívá Miloš Balák od doby, co ho v roce 2014 Vratislav Mynář bez tendru na post ředitele lánské lesní správy dosadil.

S tím, že je nájem – podobně jako u jiných zaměstnanců této podřízené organizace prezidentské kanceláře – zvýhodněný, měl problém Nejvyšší kontrolní úřad. Po své rozsáhlé kontrolní akci na Hradě nyní dospěl k závěru, že Lesní správa Lány porušuje zákon, protože neodůvodněně snižuje výnos z majetku státu.

Hrad se hájil mimo jiné tím, že bydlení zvýhodňuje kvůli zaměstnancům, neboť lesníci by si ho při svých příjmech nemohli dovolit. To však v případě Miloše Baláka neplatí.

Podle Balákova nástupce ve funkci Pavla Rusa auditoři z NKÚ ve své zprávě kritizovali mimo jiné i to, že si Balák jako ředitel podepisoval kontrakty na bydlení sám. A proto poslední novou nájemní smlouvu stvrdila na straně lesní správy jeho zástupkyně Ivana Pokorná. Stalo se tak loni 23. prosince, přičemž Balák věděl, že jako ředitel k 31. prosinci skončí.

Nástupce Baláka: Nájmy budeme revidovat

Lesní správa Lány jako podřízená organizace kanceláře prezidenta pronajímá celkem desítky bytů a domů. Už zmínění kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu zjistili, že nájemci hradních nemovitostí platí Lesní správě Lány za čtvereční metr mezi 14 a 40 korunami, což je podle závěrů NKÚ hrubě pod tržním nájmem.

Lesní správa se to pod vedením Baláka pokoušela hájit i tím, že ubytovaní zaměstnanci mohou vyhlížet z oken a například hlídat, zda z obory někdo nekrade dřevo nebo v okolí nehoří. Anebo že nízký nájem je benefit, díky kterému obora láká potřebné pracovníky.

Předseda NKÚ Miloslav Kala ale takové konstrukce odmítl. S tím, že tato argumentace nemá oporu v zákonech a že Hrad je povinen svůj majetek spravovat tak, aby z něj měl maximální výnos.

„Nové nájmy budeme průběžně revidovat. Ceny budou určeny znaleckým posudkem,“ dodal Rus.

Bývalý kancléř Vratislav Mynář na dotaz Seznam Zpráv, proč se svěřeným majetkem nenakládal hospodárně, neodpověděl. Sám sice podal kvůli podezřením spojeným s majetkem Hradu trestní oznámení třeba kvůli nakládání s mincemi na hradních veřejných toaletách. Policie však také prověřuje několik případů spojených přímo s jeho přístupem k hradnímu hospodaření.