Loni do Lán dorazily stovky lovců, včetně zahraničních. Obora vydělala miliony

Mluvčí Hradu Karolína Blinková pro iDNES.cz také řekla, že za rok 2024 činily tržby za poplatkové lovy 6 685 465 korun. „V roce 2023 navštívilo Lesní správu Lány 67 lovců na individuální lovy a 189 lovců v rámci hromadných lovů,“ porovnala.

Zároveň však poznamenala, že ohledně dat například z let 2022 či 2019 vychází pouze z dohledatelných informací minulého vedení obory.

„Z nich vyplývá, že v roce 2022 bylo v Lánech 70 lovců na individuální lovy a 53 lovců v rámci hromadných lovů a v roce 2019 na individuální lovy 47 lovců a 122 lovců v rámci hromadných lovů,“ uvedla po porovnání a s ohledem na covid.

Blinková také poznamenala, že letos se ceník individuálních lovů měnit nebude. „Upravíme ceník hromadných lovů, včetně zvýhodněných balíčků odlovu pro některé druhy zvěře,“ vysvětlila mluvčí KPR.

Zároveň dodala, že v loňském roce do obory nevyrazil lovit prezident ani žádný jiný zaměstnanec hradní kanceláře.

„Optimální podmínky pro vzrušující lov“

V Lánech mají lovci možnost vyrazit na srnky, jeleny, muflony či bažanty. Největším postrachem zvířat zůstávají Němci, Slováci a české firmy. Za lovy soukromníků inkasují Lány miliony.

Loni například vyšel srnec od čtyř tisíc, jelen od patnácti nebo divočák za cenu začínající na jednadvaceti tisících. Do ceníku Lesní správy Lány se loni podívaly desítky honců, kteří do areálu kolem prezidentského sídla vyrazili střílet místní zvěř. Primárně má přitom honitba sloužit potřebám Kanceláře prezidenta republiky.

Německá společnost láká na hony v Lánech. | foto: iDNES.cz

Do lánské obory se pořádají doslova zájezdy. Například německá společnost Westfalia Jagdreisen od loňského 8. září do 2. listopadu za dva hony utratila v Lánech 1,5 milionu korun bez DPH. Společnost se zaměřuje na organizování lovů v zahraničí, a to nejen v Česku, ale třeba také ve Skotsku, Srbsku či Mongolsku a na Aljašce. Například do Kanady láká na lovy medvědů.

K lovům v lánském revíru německá firma láká slovy: „Kromě lovu jelenů sika a muflona je možné v České republice lovit i jelena lesního. Na bývalém prezidentském území Lány máte optimální podmínky pro vzrušující lov velkých jelenů v říji,“ lákal mimo jiné.

Ceník za lov v Lánech v roce 2024. | foto: iDNES.cz

Milion korun za lov bažantů

Nejde však jen o zahraniční lovce, do Lán míří také čeští podnikatelé. Například společnost Renomia si podle Registru smluv zaplatila na začátku listopadu poplatkový lov za 150 tisíc korun bez DPH. Jedná se o českou pojišťovací makléřskou společnost.

Společnost Agrotrade zase zaplatila za lov bažantů 16. září milion korun bez DPH. Danou společnost vybudoval Miroslav Toman starší, otec exministra zemědělství Miroslava Tomana. Server Aktuálně.cz v roce 2019 upozornil, že rodina Tomanových podniká od začátku 90. let zejména v zemědělství a potravinářství.