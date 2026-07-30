Správa se snaží také dělat všechno pro to, aby se jí vrátilo dobré jméno, které jí pošramotily aféry z éry Miloše Zemana, nebo aby napravila škody, které napáchal kůrovec.
Proč se nesmí do obory volně, bez průvodce?
Obora spadá pod Kancelář prezidenta republiky. Je to objekt ve zvláštním režimu, platí tam režimová opatření. A pak je samozřejmě důležitý i chov zvěře. Pokud by byla obora průchozí, docházelo by k jejímu rušení. Obora je jedinečný historický komplex. Je tu spousta chráněných rostlin nebo brouků. Dokonce letos entomologové objevili další nový druh brouka. Upřímně nevím, o jaký druh přesně jde, ale vím, že zatím nemá ani český název. Je to unikát.
Bývalo tu více oficiálních lovů. Za Masaryka se tu vedla diplomatická jednání. V 80. letech tu stříleli soudruzi ze spřátelených zemí zejména východního bloku. Starší zaměstnanci vyprávějí historky, jak tu stříleli Kaddáfí, Honecker nebo Ceausescu.