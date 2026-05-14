Sněmovna se vrátí k setkání landsmanšaftu, opozice se nezúčastní

„Na této ostudě se podílet nebudeme,“ řekl na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně předseda ODS Martin Kupka. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba se jedná o „kouřovou clonu“, kterou se koalice snaží zakrýt skutečné problémy.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel a místopředseda KDU-ČSL František Talíř zároveň oznámili, že se plánují sjezdu sudetských Němců zúčastnit.
Usnesení o odmítnutí sjezdu sudetských Němců se snaží prosadit hlavně SPD v čele s jejím předsedou Tomiem Okamurou. Sněmovna o něm vedla rozpravu už na začátku minulého týdne, tehdy ale ani po šesti hodinách odmítavé stanovisko přijato nebylo.
„Přece si mohou dělat schůze v Bavorsku,“ zdůvodnil tehdy své stanovisko Okamura. Návrh má ale podporu napříč koalicí. „Pro nás je zásadní takové usnesení,“ uvedl ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný. Nedávno se k plánovanému sjezdu vyjádřil i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě).
„Nemyslím si, že si premiér Söder a ministr Dobrindt tento den v Brně užijí,“ řekl Macinka v rozhovoru pro německá média a zmínil bavorského premiéra Markuse Södera a ministra vnitra Alexandera Dobrindta, kteří se na sjezd chystají.
Pořadatelé festivalu Meeting Brno, kde se bude sjezd konat, opakovaně ujistili, že i přes politické odmítání se akce konat bude. Festival je v plánu od 22. do 25. května.