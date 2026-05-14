Sněmovna se vrátí k setkání landsmanšaftu, opozice se nezúčastní

  11:53
Ve čtvrtek bude pokračovat mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, hlavním tématem je plánovaný sjezd sudetských Němců v Brně. Koalice chce přijmout sněmovní usnesení, které vyjádří nesouhlas s konáním tohoto sjezdu. Opozice už v úterý celou záležitost označila za „nahnědlé divadlo“, a proto se tohoto bodu mimořádné schůze nezúčastní.

„Na této ostudě se podílet nebudeme,“ řekl na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně předseda ODS Martin Kupka. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba se jedná o „kouřovou clonu“, kterou se koalice snaží zakrýt skutečné problémy.

Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů. Na snímku předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). (13. května 2026)
Martin Kupka (ODS) vystoupil na tiskové konferenci před závěrečným schvalování sporných novel k veřejným rozpočtům. (13. května 2026)
Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti). (13. května 2026)
Na tiskové konferenci před mimořádnou schůzí kritizoval Havel „mediální mlhu“, kterou podle něj vytváří sjezd sudetských Němců v Brně nebo spor vlády a prezidenta o to, kdo pojede na summit NATO.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel a místopředseda KDU-ČSL František Talíř zároveň oznámili, že se plánují sjezdu sudetských Němců zúčastnit.

Usnesení o odmítnutí sjezdu sudetských Němců se snaží prosadit hlavně SPD v čele s jejím předsedou Tomiem Okamurou. Sněmovna o něm vedla rozpravu už na začátku minulého týdne, tehdy ale ani po šesti hodinách odmítavé stanovisko přijato nebylo.

„Přece si mohou dělat schůze v Bavorsku,“ zdůvodnil tehdy své stanovisko Okamura. Návrh má ale podporu napříč koalicí. „Pro nás je zásadní takové usnesení,“ uvedl ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný. Nedávno se k plánovanému sjezdu vyjádřil i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě).

„Nemyslím si, že si premiér Söder a ministr Dobrindt tento den v Brně užijí,“ řekl Macinka v rozhovoru pro německá média a zmínil bavorského premiéra Markuse Södera a ministra vnitra Alexandera Dobrindta, kteří se na sjezd chystají.

Pořadatelé festivalu Meeting Brno, kde se bude sjezd konat, opakovaně ujistili, že i přes politické odmítání se akce konat bude. Festival je v plánu od 22. do 25. května.

