Zmocněnec Landovský se bude ucházet o funkci, v níž náhle skončil Šedivý

Autor: ,
  15:32
O místo vrchního ředitele sekce obranné politiky a strategie se bude ucházet ve výběrovém řízení vládní zmocněnec pro naplňování závazků Severoatlantické aliance (NATO) Jakub Landovský. Ve středu o tom informoval server iRozhlas.cz. Současný ředitel Jiří Šedivý má ve funkci skončit ke konci května.
Hostem pořadu Rozstřel je Jakub Landovský, bývalý velvyslanec ČR při NATO. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Bývalý český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý bude šéfem Evropské obranné...
Stálý představitel České republiky při NATO Jakub Landovský (25. srpna 2021)
Český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý hovoří během národní konference „Naše...
Landovský potvrdil, že se má v úmyslu přihlásit do výběrového řízení a považuje tento krok za logický. Ministerstvo obrany vyhlásilo výběrové řízení ve čtvrtek, zájemci se mohou hlásit do 27. května.

Sekce obranné politiky a strategie zodpovídá za přípravu zásad obranné a bezpečnostní politiky státu, strategického rozvoje resortu a plánování obrany země. Vychází z ní podle webu iRozhlas.cz také návrhy na působení českých ozbrojených sil v zahraničí.

Vláda jmenovala Landovského zmocněncem. Žádná trafika, odmítl Babiš kritiku

Landovský byl v roce 2015 jmenován náměstkem ministra obrany Martina Stropnického pro řízení sekce obranné politiky a strategie. Na pozici skončil po čtyřech letech. Landovského minulý týden vláda jmenovala vládním zmocněncem pro plnění závazků NATO. Podle informací serveru iRozhlas.cz by v případě úspěchu ve výběrovém řízení v roli zmocněnce zůstal.

O odchodu dosavadního ředitele Šedivého informovalo ministerstvo obrany na svém webu minulý týden, důvody neuvedlo. Šedivý působil ve funkci od loňského srpna, kdy zvítězil ve výběrovém řízení po odchodu tehdejšího ředitele Jana Jireše.

Nečekaný odchod po ani ne roce. U Zůny končí odborník na NATO Šedivý

Týdeník Respekt napsal, že podle jeho zdrojů Šedivý uspořádal odbornou debatu za účasti dalších ministerstev, kde přítomné seznámil s fakty o výši obranných výdajů. Poté podle týdeníku premiér Andrej Babiš (ANO) pozval ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD) a naléhal, aby Šedivého z ministerstva odvolal.

Ministr následně Šedivému podle zdroje Respektu řekl, že kvůli němu byl od Babiše pod obrovským tlakem a že musí do konce měsíce skončit. Zůna poté sdělil, že Šedivý odchází po vzájemné dohodě a více situaci odmítl komentovat.

NATO není soudce. O účasti na summitu si musí rozhodnout Česko, říká Landovský

Vrchní ředitel zmíněné sekce má za úkol zajišťovat koordinaci koncepčních a strategických materiálů v oblasti obranné a bezpečnostní politiky, rozvoj ozbrojených sil a obranného plánování. Součástí agendy je také zastupování ministra obrany na domácích i mezinárodních jednáních, včetně orgánů NATO a EU, koordinace meziresortní spolupráce a komunikace s Parlamentem či dalšími státními institucemi.

11. května 2026
20. května 2026,  aktualizováno  14:52

