I na Masaryka dýchla současnost. Na věncích se objevily ukrajinské barvy

U Hradu položili věnce také předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a památce prvního československého prezidenta se poklonil i ministr dopravy Martin Kupka. U sochy Masaryka je i věnec od prezidenta Miloše Zemana. Do věnce od horní komory Parlamentu byla vpletena i stužka v barvě ukrajinské vlajky.

Předsedové obou komor parlamentu novinářům řekli, že na dnešní hradní ceremoniál s předáváním státních vyznamenání nejdou z důvodu dlouhodobých postojů prezidenta k Rusku. „Byť pan prezident se k současnému dní na Ukrajině vyjádřil jednoznačně správně, nemůžeme opomíjet, jak se vyjadřoval a jaké postoje zastával v předchozích letech, kdy bylo jasné, že se (v Rusku) jedná o autoritářského prezidenta, který se teď přeměnil v diktátora,“ řekla Pekarová Adamová.

Vystrčil uvedl, že je stále připraven zúčastnit se jakýchkoli pracovních jednání se Zemanem, na která ho on ale nezve. „Pozval mě na svůj večer a já jsem přesvědčen, že není zapotřebí, abych legitimoval a ospravedlňoval minulé chování pana prezidenta. Považuji za správné se nezúčastnit,“ řekl Vystrčil. Doplnil, že je rád, že prezident změnil názor na Putina.

„Chtěl bych připomenout, že je velmi důležitá naše samostatnost a svébytnost a že dneska nedaleko od nás na to lidé přicházejí také. Zdá se, že se může stát, že také o tu svébytnost a samostatnost přijdou, protože na ně útočí ruský agresor,“ řekl Vystrčil po pietní akci.

„Všichni bychom si měli uvědomovat, že pokud existují lidé, kteří jsou schopni v rámci svého života se i obětovat pro to, abychom mohli žít v samostatném státě, tak je dobré si to připomínat. Je to o to silnější v tento okamžik, kdy je Ukrajina právě napadena,“ uvedl Vystrčil. Připomněl Masarykovu myšlenku, podle které je národ základem každého státu a stát nemůže existovat bez národa. „A to je dobré si připomínat,“ dodal předseda Senátu.