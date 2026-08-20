Nedávno vyšel průzkum, podle kterého je nejvýraznějším opozičním politikem Petr Pavel. Co vy na to?
Tak zaprvé nevěřím průzkumům veřejného mínění. Jako důkaz této nedůvěry mohu uvést, že druhým nejvýraznějším opozičním politikem je podle tohoto průzkumu Andrej Babiš. Jistě uznáte, že je absurdní, aby byl předseda vlády považován za opozičního politika sám sobě. Takže to je důvod, proč tento průzkum považuji za nekvalitní.
Šlo o otevřenou otázku, lidé tedy nevybírali z možností, ale mohli uvést, koho chtěli. Je tedy klidně možné, že si část lidí zkrátka myslí, že je Andrej Babiš opoziční politik, protože nesledují média a politika je nezajímá, ne?
Takoví lidé neexistují.
Z ministrů, kteří v Babišově vládě jsou, mám pochybnosti – a pouze pochybnosti, nikoli jistotu – o jediném jménu. To je Oto Klempíř.