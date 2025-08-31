Zemřel semtexový vrah Ladislav Winkelbauer. Policii utíkal sedm měsíců

  17:15
Zemřel Ladislav Winkelbauer známý jako semtexový vrah. Uvedl to web CNN Prima NEWS, podle kterého spáchal sebevraždu. Winkelbauer se v devadesátých letech zbavoval nepohodlných obchodních partnerů, později se proslavil svými útěky z vězení.
S postupem času si změnil Ladislav Winkelbauer jméno na Vinkelbauer a později...

S postupem času si změnil Ladislav Winkelbauer jméno na Vinkelbauer a později Novák. Snímek je z roku 1996. | foto: Luboš Zahradníček

Členové justiční stráže přivádějí dvojnásobného vraha Ladislava Winkelbauera k...
Ladislav Winkelbauer u soudu v roce 2007
Ladislav Winkelbauer v rýnovické věznici v říjnu 2000
Ladislav Winkelbauer u soudu v Karlových Varech v prosinci 1998
Informaci o zločincově smrti přinesli novináři Jakub Kvasnička a Václav Janata v sérii Hlasy zločinu pořadu Rozstřel iDNES.tv již v listopadu minulého roku. Paní, která s ní přišla, podle nich sdělila: „Já ho pitvala, i s manželkou se oběsil.“ Tehdy se však nepodařilo informaci ověřit z druhého zdroje.

Okolnosti Winkelbauerova nepovedeného zločinu nyní popsal CNN Prima NEWS jeho bývalý spolupracovník Petr Plíva, který společně s druhým nezávislým zdrojem Winkelbauerovu smrt potvrdil. „Dozvěděl jsem se, že je po smrti, že se oběsil. Ale i přesto tady ta nejistota stále panuje,“ uvedl.

Winkelbauer pocházel z Valtic a proti zákonu začal konat již v 80. letech. Tehdy seděl za krádež auta. Následně se však dostal na svobodu a ještě před Sametovou revolucí emigroval do západního Německa.

Počátkem 90. let se vrátil a na Karlovarsku začal se společníkem Plívou podnikat, když založili továrnu na rakve. Vlastnili také penzion Horalka nebo hospody ve Vintířově a Bernově. Mezi obchodními partnery ale koncem roku 1992 došlo k nečekaným událostem.

Rakve a semtex, pak uřezaná bříška prstů a tunel z cely. Jak dopadl Winkelbauer?

Nejprve šlo o havárii způsobenou selháním brzd na Plívově autě. „Pravděpodobně byly přeřízlé brzdové hadičky. Pokračovalo to různými přestřelkami a nezájmem policie,“ sdělil webu Plíva.

Plán s brzdami ale nevyšel a zločinec se rozhodl vylákat svého společníka do Polska. „Když jsme zastavili, viděl jsem skupinu chlapů. Tušil jsem, že je to špatně, a otočil jsem se na pána dozadu, který mi našplíchal do očí sprej,“ uvedl Plíva, jemuž se nakonec podařilo utéct – a to díky zbrani, kterou měl u sebe.

Na incident, který se stal v únoru 1994, navázal již v červnu téhož roku Winkelbauer dalším plánem. Tentokrát mířil na druhého společníka, Petra B. Další obětí byla Winkelbauerova bývalá přítelkyně Jolana K. Oba zřejmě věděli o „podnikání“ budoucího vraha příliš mnoho.

Spolu s Winkelbauerovým novým známým Ivanem Z. se tato čtveřice vydala 20. června z Prahy po D1 na Slovensko. Jeli dvěma auty, která sjela z dálnice na Benešov. Poblíž Týnce podle obžaloby Winkelbauer vytáhl vysílačku a na dálku odpálil připravenou nálož semtexu v autě, kterým jel právě Petr B. s Jolanou K. Oba byli na místě mrtví, podnikatel událost vylíčil jako náhodu.

Jeho útěk šokoval Česko. Semtexový vrah Winkelbauer před 30 lety zesměšnil policii

Tak se Winkelbauer vrátil do vazby, tentokrát kvůli dvojnásobné vraždě. Při jednom z převozů k výslechu, konkrétně z Bartolomějské na Pankrác, se mu podařilo utéci. Za jízdy si ručně vypilovaným klíčkem odemkl svá pouta, policisty odzbrojil a donutil odjet na okraj Prahy. Tam je spoutal a ukradl služební auto, zbraň i jeden z průkazů. Na útěku následně strávil sedm měsíců.

Jeho vlastní paranoia vrátila Winkelbauera za mříže poté, co začal z baru u Anenského náměstí prchat jako zběsilý, čímž vzbudil pozornost. O útěk se před rozsudkem pokusil ještě jednou – se spoluvězni se probourali skrz cihlovou klenbu cely a přes půdu se dostali na střechu. Tam však zjistili, že se dál nedostanou.

Za dvě vraždy semtexem se zločinec dostal do vězení na 23 let. Přiznal pouze nedobrovolné ozbrojování, vraždy však nikdy. Za mřížemi se nechal přejmenovat na Nováka a byl propuštěn po 18 letech v roce 2013 se zkušební lhůtou sedmi let.

vrah, policie, Smrt

31. srpna 2025  17:15

