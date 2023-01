Policie zadržela Vrabela, je podezřelý ze šíření poplašné zprávy

„Celá demonstrace se měla obejít bez narušení veřejného pořádku, ale byla zadržena jedna osoba, ročník 1977, pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy prostřednictvím sociální sítě, což se stalo v listopadu. Daná osoba byla převezena k výslechu,“ řekl pro iDNES.cz pražský policejní mluvčí Jan Rybanský. „Nyní s ním budou probíhat standardní úkony v rámci trestního řízení,“ dodali později policisté.

„Neví se víc informací, ale mám jenom informace, že je Láďa zadržený,“ sdílel Patrik Pečénka ve videu na sociální síti.

„Naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček, to je to, co chce udělat naše vláda,“ prohlašoval Vrabel v listopadu ve videu zveřejněném na sociální síti. Výroky se už tenkrát zabývala policie.

Sobotní protivládní demonstraci organizoval Vrabel společně se spolkem ČR na 1. místě. Společně kritizovali vládu a prezidentského kandidáta Petra Pavla.

„Generál NATO motá mladým lidem na náměstích hlavu, pojďme společně ukázat, že Češi do války nejdou,“ tvrdila pozvánka na sobotní demonstraci o prezidentském kandidátovi Petru Pavlovi. „Jak dneska vidím generála Pavla jezdit po těch náměstích a vidím, jak má plno, tak z toho nemám vůbec dobrý pocit,“ uvedl ve svém pátečním videu na Facebooku aktivista Ladislav Vrabel.

„Nevolit znamená nechat zvolit generála NATO a generál NATO je jedním z výkonných ředitelů pekla na Zemi. Volit generála NATO je strašně blbá karma za úmyslnou podporu pekla. Volit Babiše znamená volit člověka, který peklu podržel i v covidu i ve válce,“ tvrdí Vrabel, který chce dát svůj hlas Babišovi.

Na demonstraci lidé bojovali i proti údajnému omezení svobody slova. „Čeká nás totalita mnohem horší, než za covidu. Máme poslední šanci se proti tomu postavit,“ hrozila pozvánka na demonstraci.