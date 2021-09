Utajovat zdravotní stav prezidenta je nemyslitelné, říká exmluvčí Špaček

Na otázky ohledně práce a povinností tiskového mluvčího prezidenta kontaktovala redakce iDNES.cz přímo bývalého tiskového mluvčího Ladislava Špačka, který působil během vlády exprezidenta Václava Havla.

„Já to nechápu. Mám na to podle mě stejný názor jako všichni ostatní, každý má právo znát zdravotní stav prezidenta republiky. Zda byl náhle a neplánovaně odvezen, tak tím spíše by měl Hrad oznámit, co se s prezidentem děje. Ta doba, kdy se zamlčoval zdravotní stav hlavy státu už je třicet let pryč. Takto už nelze postupovat,“ uvedl Špaček.

Podle informací Špačka je samozřejmé, že ve všech demokratických evropských zemích se o zdravotním stavu hlavy státu informuje, ať je to pravidelná lékařská prohlídka či akutní zdravotní problém. Veřejnost má právo to znát.

„Nevím, jaké má však Jiří Ovčáček instrukce. Možné je, že si to pan prezident Zeman nepřál. On jedná v intencích pověření prezidenta republiky, stále by měl vykonávat jeho pokyny a pracovat v jeho zájmu. Tady těch důvodů (proč nekomunikuje) může být více, to nedokážu odhadnout,“ řekl pro iDNES.cz Špaček.

Mluvčí má informovat o tom, co prezident dělá

Špaček také uvedl, že prezident je zadavatel úkolů a práce svého mluvčího. Mluvčí má tedy informovat o všech jeho ústavních krocích či politických činech a má veřejnost informovat o všech, co prezident dělá s výjimkou

„Musí se však vystříhat z toho, aby informoval o utajovaných věcech, které se veřejnost nemůže dozvědět kvůli zákonu o utajovaných skutečnostech. Příkladem mohou být debaty jmenování velvyslanců, ty jsou v kategorii vyhrazené, takže o těch se neinformuje a těch příkladů je více,“ odpověděl bývalý tiskový mluvčí.

„Už od dob prvních operací Václava Havla je povinností mluvčího o prezidentově zdravotním stavu informovat,“ myslí si Špaček.

„Já si vzpomínám, když byl prezident Havel na operaci karcinomu plic. Prezident byl ještě v narkóze a já už jsem pořádal tiskovou konferenci s operatérem profesorem Pavlem Pafkem a informovali jsme veřejnost o průběhu operace a tom, jak na tom prezident je. Veřejnost to však už věděla dříve než prezident, ten ještě spal. Od té doby je utajování zdravotního stavu nemyslitelné,“ vzpomíná Ladislav Špaček.