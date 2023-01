Košile s krátkým rukávem je můj hřích minulosti, říká Ladislav Špaček

Jaký je Ladislav Špaček divák a posluchač hudby?

Přilákalo mě to, že Variace jsou symbiózou hudby a filmu. V létě jsem byl i na filmovém festivalu. Aby člověk stihl alespoň část nabídky, je to honička. Variace jsou komornější. Tři pečlivě vybrané snímky a nádherné koncerty. Pokud jde o filmy, nejsem příliš náročný divák. Nechodím do kina často a nemám rád snímky, ve kterých se objevuje násilí a brutalita. Takovým se snažím vyhýbat. Nemám na ně nervy a v kině se bojím. Několikrát jsem dokonce odešel v okamžiku, kdy se na plátně začali herci prát. Žánrem, který miluji, je styl Pretty Woman, tedy romantické komedie. Jsem tím směšný pro řadu kamarádů, protože ode mě očekávají hlubší intelektuální vhled, ale nedá se nic dělat. Tak to mám nastaveno. Pokud jde o hudbu, miluji klasickou. Zejména tu starší.

Když vidíte Miroslava Kalouska, je vždy jako ze žurnálu. Podívejte se na premiéra, to je perfektní štramák.