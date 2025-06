Karda se před čtyřmi lety začal léčit se závislostí na alkoholu a drogách. Když vystřízlivěl, měl stále pocit, že něco není správně. „Zajímalo mě, kdo jsem bez alkoholu, protože to byla součást mé osobnosti. Paní doktorka, která mě léčí ze závislosti, mi doporučila vyšetření na ADHD,“ vzpomíná. Ladislav Karda. Diagnózu dostal až na druhý pokus, a to právě v berounském Centru duševní rehabilitace.

Karda popisuje podobné příznaky, jaké má řada lidí s ADHD, tedy nepozornost a pocit, že je takzvaně mimo. „Pořád jsem ztrácel věci. To se dělo i předtím, ale myslel jsem si, že je to spojené s mým životním stylem. Pořád ve mně kolovaly nějaké látky, tak jsem si říkal, že to k tomu patří. Připadal jsem si jako malé dítě, protože se o mě museli v práci starat,“ líčí.

V dětství přitom s popsanými příznaky velké problémy neměl. „Dokázal jsem si s tím poradit. Častá představa je, že hyperaktivní děti jsou zlobivé a propadají ve škole. Mně ale škola šla,“ říká. Přiznává však, že byl často myšlenkami jinde. „Teď mi ta diagnóza dává smysl. Pořád jsem něco dělal, škola pro mě byla víceméně nuda, protože jsem všechno uměl dopředu,“ dodává.

Chovat se k sobě jako k dítěti

Samotná diagnóza ADHD podle Kardy může také souviset s jeho závislostí na alkoholu. I tu řešil s lékaři v diagnostickém centru. „Šli jsme hodně do detailů. Nevyplácí se něco zatajovat nebo si ubírat, “protože pak se nic nezjistí. Je to vlastně takový balíček. Mám ještě panickou poruchu, která s tím také souvisí. Jedno ovlivňuje druhé a ADHD bývá často doprovázené dalšími diagnózami,“ říká Karda.

Diagnózu se podle svých slov rozhodl hledat kvůli problémům v práci. „Dost často jsem vůbec nevěděl, co se děje. Měl jsem ještě jednu docela nenáročnou kancelářskou práci, ale nebyl jsem schopný ji vykonávat. Přišlo mi, jako by se ve spoustě aktivit objevila taková zvláštní neviditelná zeď. Přišlo mi to nesmyslné, říkal jsem si, proč to nejde, vždyť to vůbec nic není,“ popisuje.

Teď se s neviditelnou zdí snaží bojovat, například tím, že se sebou jedná jako s dítětem. „Musím na něj být hodný a milý a musím ho přesvědčit, aby udělalo úplně jednoduché věci. Připadám si někdy až hloupě, jdu do dveří a říkám si dokola: teď si jdeš vyčistit zuby, teď si jdeš udělat snídani. Jinak jdu a najednou začnu čistit poličky. Pak si najednou říkám, co tu vlastně dělám?“ říká.

Vědět o tom

Karda je sice teprve na začátku cesty, určitý posun ale vidí. Nosí s sebou tenisový míček, který různě mačká nebo s ním přejíždí po noze. Pomáhá mu to dávat pozor. Zaměstná mozek, když upadá pozornost, a také pomáhá stimulovat svaly. Také fakt, že diagnózu dostal, pomohl. To potvrzuje i vedoucí lékařka berounského centra Tereza Petrásková.

„Člověk zjistí, co mu je, a zařadí si to do kontextu. Nemusí si říkat, že je špatný nebo jiný,“ vysvětluje. „Lidem s poruchami pozornosti se často děje, že už od dětství slyší, že zlobí, vyrušují, něco nezvládají, málo se učí. Není to něco, co by mohli ovlivnit. Když o tom ale budou vědět, tak se s tím dá něco dělat,“ dodává Petrásková.