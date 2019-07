Policie uzavřela napadení Jakla jako přestupek, podezřelý je i on

„Prošetřování jsme ukončili tím způsobem, že jsme veškeré podklady předali příslušnému orgánu, neboť jsme došli k názoru, že se v dané věci jedná o přestupkové jednání. Věc jsme předávali pro podezření z přestupku vůči oběma aktérům celé události,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. O věci jako první informovala Česká televize.



Vyjádření Ladislava Jakla redakce iDNES.cz zjišťuje.

K incidentu mezi Jaklem a devětadvacetiletým mužem došlo v pražském metru v sobotu 25. května. To je však jediné, v čem se verze obou aktérů shodují.



Jakl seděl zhruba půl hodiny před půlnocí v soupravě metra mezi stanicemi Florenc a Náměstí Republiky. Tvrdí, že k němu přistoupil neznámý muž a zeptal se ho, zda je lídrem kandidátky hnutí SPD. Poté, co kladně odpověděl, útočník mu prý dal rány do hlavy a oba pak upadli na zem.

Naopak druhý muž tvrdí, že to byl člen Rady, kdo jej udeřil jako první. Sám se přihlásil na policii a přiznal, že Jakla slovně urazil a dvakrát pěstí udeřil do tváře a jednou do ramene.

Incidentem Ladislava Jakla se zabývala také Sněmovna. Údajný útok odsoudila jako nepřijatelné ohrožení svobody a demokracie v České republice. Stalo se tak tomu po údajném druhém napadení člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Již dříve přijala podobné stanovisko, v němž odmítla vyvolávání nenávisti k lidem na základě jejich politického názoru.



Poslanecká sněmovna (Twitter) @snemovna Sněmovna dnes odsoudila vyvolávání nenávisti k lidem na základě jejich politického názoru. Návrh usnesení byl schválen především v souvislosti s nedávnými útoky na poslance TOP 09 Dominika Feriho a na někdejšího tajemníka bývalého prezidenta Václava Klause Ladislava Jakla. 11 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání také tvrdí, že byl znovu fyzicky napaden také poslední květnovou středu ve Zlíně při snídani v hotelu. „Dostal jsem zezadu ránu do zad za doprovodu urážek,“ sdělil Jakl již dříve ČTK. Útočník mu prý řekl, že ho úmyslně udeřil do místa, které ho bolí po sobotním prvním útoku.

Jakl v loňských senátních volbách kandidoval v Praze 2 za SPD Tomia Okamury, ale neuspěl. Letos ho Parlament zvolil za člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. V roce 2012 se například pokusil kandidovat na prezidenta republiky za Stranu svobodných občanů, nenasbíral ale dostatek podpisů.



Napadení politiků není v Česku ojedinělé. Například před měsícem zaútočili dva muži na poslance TOP 09 Dominika Feriho při ochutnávce vín v Boršicích na Uherskohradišťsku. Dvaadvacetiletý opoziční politik byl po napadení převezen s řeznou ranou na zádech do nemocnice. Loni v lednu ukrajinská přívrženkyně hnutí Femen přiběhla polonahá a s hanlivým nápisem na těle k prezidentovi Miloši Zemanovi ve volební místnosti v pražských Lužinách. Žena dostala ve zkráceném řízením podmínku a byla vyhoštěna.