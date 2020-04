Šéf statistiků představil svůj černý scénář. Až 150 tisíc nakažených denně

Dušek před poslanci minulý týden přiznal, že má strach z následků pandemie a prezentoval i černý scénář, podle něhož by v Česku po úplném rozvolnění opatření mohlo na vrcholu epidemie přibývat až 150 tisíc nakažených denně.

„Je to záznam z diskuze, při které jsem byl vyzván, abych řekl, jak situaci vidím a co by se mohlo stát,“ okomentoval pro server Lidovky.cz Dušek své vyjádření s tím, že jde o virtuální model.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky minulou středu na neveřejném jednání zdravotnického výboru prezentoval svou vizi scénáře, při kterém by došlo 1. září k uvolnění všech protikoronavirových opatření.



„Virus by dostal šanci se vrátit zpátky do čísla 2,8 (reprodukční číslo, které uvádí, kolik osob průměrně nakazí jeden infikovaný pacient – pozn. red.) a byl by v imunologicky naivní populaci, tak zvládne zasáhnout šedesát procent populace za tři měsíce,“ prohlásil Dušek na plénu výboru.

„To znamená, že za tři měsíce zvládne projít přes šest milionů lidí. Výsledkem by bylo, že bychom se na vrcholu dostali do dnů, kdy bychom měli 150 tisíc pozitivně diagnostikovaných, z toho by bylo třicet tisíc v kategorii šedesát plus, a z nich by bylo deset tisíc v kategorii těžce zranitelných a z nich by bylo osm tisíc na umělé plicní ventilaci. Denně. Po dobu jednoho a půl měsíce,“ představil nejčernější scénář, z kterého má obavy.

Dušek v reakci pro Lidovky.cz uvedl, že jsou jeho slova vytržená z kontextu. „Jde o portál model, v němž jsme predikovali, jaké vlastnosti by měl virus, kdybychom ho nechali v březnu v Česku působit volně,“ tvrdil.

Nezkoumejté mé vnitřní pocity, jsem nepodstatný

„Aktuálně mám radost z toho, že se černý scénář nenaplnil a že máme nástroj, kterým umíme epidemii monitorovat a můžeme začít rozvolňovat opatření. V této epidemii je každý den významný. Situace, která byla minulou středu, je dnes úplně jiná a velmi pozitivní,“ vysvětlil Dušek.

Jeho projev vyvolal mezi členy výboru rozporuplné reakce. Podle jeho předsedy Jany Žaloudíka (ČSSD) jsou podobné explicitní projevy jen zbytečné strašení lidí. Naopak poslanec ODS a lékař Bohuslav Svoboda kvitoval Duškovu upřímnost. „Tohle je pravda, kterou jsme tušili všichni, kteří jsme se tím trochu zabývali,“ přitakal přednosta Gynekologické kliniky 3. LF UK a ÚVN.

„Nezkoumejte vnitřní pocity Duška, jsem nepodstatný. My jsme dokázali nemožné, jsme na mapě Evropy hvězdou a to je skvělé,“ uvedl Dušek závěrem.