Poslanec za STAN hájil zvýšení poplatků pro ČT, sám od ní inkasuje statisíce

„Café Nona v budově Nové scény Národního divadla provozuji již 15 let. V nájemní smlouvě máme také povinnost poskytovat občerstvení akcím, které na Nové scéně pořádají partneři Národního divadla. Jednou z desítek akcí je také festival hudebních filmů Zlatá Praha, kterou pořádá ČT (naposledy v loňském roce, Nová scéna jde do několikaleté rekonstrukce). Občerstvení, které si během festivalu ČT objedná, normálně fakturujeme. Smlouva vychází v registru smluv, žádný střet zájmů tu není,“ odpověděl pro iDNES.cz poslanec Jan Lacina na otázku, zda se cítí být ve střetu zájmů.

CNN Prima News oslovila také advokáta Jana Černého, podle kterého se ale Lacina do střetu zájmů dostal. „Já musím říct jako právník, že tam střet zájmů vidím. Politici by se takto chovat neměli, staví je to do špatného světla jako celou stranu. Nebylo by od věci, aby se politici shodli na nějakých pravidlech, která by mohla být ještě konkrétnější než zákon,“ uvedl k tomu Černý.

Kavárna, kterou Lacina provozuje, se nachází v druhém patře Nové scény Národního divadla. Společně s ním je provozovatelem také Michal Prokop. Faktura za poslední dohledatelnou akci pro ČT se vyšplhala na částku 400 tisíc korun. K dispozici je k nahlédnutí na serveru Hlídač státu stejně jako každá veřejná smlouva do výše jednoho milionu korun.

Měl přiznat střet zájmů, kritizuje Lacinu opozice

„Množství těch kontraktů není tak velké, aby se dalo hovořit o korupci. Větší problém vidím v tom, že pan Lacina je předseda představenstva Obecního domu, který také od jeho kavárny čerpá služby. Zde se domnívám, že by to mělo být minimálně v zápise, že je v konfliktu zájmů. Pokud to tají, tak zvedá otázku, zda ty konflikty zájmu nemá i v jiných věcech,“ řekl místopředseda Pirátů Michal Bláha.

Vyjádřil se také poslanec Martin Kolovratník z ANO. „Tady nejde jen o politickou funkci pana Laciny. Jde primárně o to, že ve Sněmovně byl přímo zpravodajem té novely, která České televizi přihrála více peněz z kapes lidí,“ uvedl. Podle jeho kolegy Patrika Nachera měl Lacina nahlásit střet zájmů.

„STAN je takové obchodní ‚eseróčko‘ a já si myslím, že to je špatně. Doufám, že se po volbách změní vláda a všechny tyhle věci změníme,“ řekl poslanec Radim Fiala z opozičního SPD.

Vládní ODS se odmítla vyjádřit, stejně tak hnutí STAN a jeho předseda Vít Rakušan.