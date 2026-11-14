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Kyberútok na Univerzitu Karlovu plošně neohrozil účty, tvrdí škola

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  11:17
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Vstupní dvůr pražského Karolina | foto: Profimedia.cz

Při nedávném kybernetickém útoku na Univerzitu Karlovu (UK) pachatel plošně neohrozil uživatelské účty ani nenarušil provoz centrálních informačních systémů. Univerzita poslala všem zhruba 55 000 studujícím e-mail, aby si změnili heslo do Centrální autentizační služby UK. Sdělila mluvčí UK Michaela Lagronová. Útočník v minulých dnech kompromitoval jednu z webových aplikací vysoké školy a získal neoprávněný přístup k údajům z centrálního Studijního informačního systému (SIS).

Univerzita incident oznámila Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle jejích zjištění totiž útočník neoprávněně získal a stáhl část údajů evidovaných v systému, včetně osobních údajů. Policie se věcí zabývá.

Univerzita Karlova čelí kybernetickému útoku, unikla osobní data

„Na základě dosavadních zjištění byla provedena opatření k omezení možnosti dalšího zneužití přístupových údajů,“ uvedla Lagronová. Výzva ke změně hesla, kterou dostali studenti i zaměstnanci, i další bezpečnostní opatření ze strany univerzity mají podle ní preventivní charakter.

„Neznamenají tedy, že došlo k prolomení hesla nebo neoprávněnému přístupu k účtu každého jednotlivého uživatele. Jejich smyslem je předejít případnému zneužití přístupových údajů a dále posílit úroveň zabezpečení univerzitních služeb,“ doplnila mluvčí.

Hackeři zaútočili na ČVUT, univerzita odstavila část systémů

Kybernetickému útoku čelilo nedávno i České vysoké učení technické v Praze. Univerzita odstavila část systémů, útok se jí podařilo zastavit. Útok podle školy souvisel s celosvětovými pokusy napadat weby využívající programovací jazyk PHP, v němž byly oznámeny kritické bezpečnostní chyby.

V pátek také česká pobočka Microsoftu potvrdila výpadky služeb. Podle mluvčí Karolíny Kříženecké nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok nebo úmyslné poškození. Výpadek služeb Microsoftu zaznamenala i ministerstva financí, dopravy či školství. Potýkala se mimo jiné s nefunkční e-mailovou komunikací. Americká softwarová společnost dnes oznámila, že po pátečním celodenním výpadku obnovila funkčnost všech svých služeb.

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