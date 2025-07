Mluvčí NÚKIB Alžběta Dvořáková doplnila, že úřad se ke konkrétním kybernetickým incidentům s ohledem na mlčenlivost nemůže vyjadřovat. „Další informace vzhledem k zákonu o kybernetické bezpečnosti poskytovat nebudeme,“ vysvětlila.

Útok redakci iDNES.cz podrobně popsal mluvčí nymburské nemocnice Jan Záruba. „Začal v úterý v půl páté ráno. Ještě jsme nerozklíčovali, do jaké míry se to dotklo všech našich systémů a počítačů. Je to ale tak, že v úterý od půl páté ráno nefungovalo zhola nic,“ popsal Záruba.

Podle jeho slov nefungovaly mimo jiné vjezdové brány či zvonky. „Nikdo se nedostal do systémů. Náprava bude nějakou dobu trvat. Všechno je nyní na práci IT odborníků. Nemohu vyloučit, že kdybychom nyní začali software nějakým způsobem používat, že bychom vir nešířili nějak dál,“ uvedl.

Útok ochromil v nemocnici skoro vše. „Bylo to jako blackout. Dotklo se to i přístrojů. Nejdříve jsme zprovoznili rentgen a CT. To se povedlo už v úterý. Na všem ostatním se nonstop pracuje,“ řekl.

„Z doby digitální do doby nůžek a papíru“

Rozsah škod nemocnice zatím nezná. „Víme, že útok byl poměrně značný. Když se podívám do minulosti, podobný byl v benešovské nemocnici,“ doplnil mluvčí zdravotnického zařízení v Nymburku. Záruba nechtěl komentovat, zda hackeři požadovali po nemocnici výkupné.

„V ohrožení, ale nikoliv života, byl pouze jediný pacient, kterého jsme museli převézt do nemocnice v Roudnici nad Labem. Měli jsem štěstí, že tady pacientů v kritickém stavu nebylo v dané období mnoho,“ popsal.

Ostatní pacienti podle jeho slov mají péči v nymburské nemocnici i navzdory následkům útoku zajištěnou. „Jen je to pro nás komplikovanější, protože jsme se vrátili z doby digitální do doby nůžek a papíru. Když třeba lékař má nějaký snímek a potřebuje ho zkonzultovat s nějakým odborníkem v jiné nemocnici, nemá mu ho v podstatě jak předat,“ vysvětlil mluvčí Jan Záruba.

V úterý podle něj byla nymburská nemocnice také domluvena se záchranou službou, že nebude přijímat pacienty, pouze kritické stavy. „Když někdo zkolabuje na ulici před nemocnicí, tak bychom se o něj postarali. Jinak jsme ale byli nuceni pacienti, kteří by mířili z hlediska spádovosti k nám, odklánět do okolních nemocnic,“ dodal.

Následky útoků mohou být tragické

Odborník na kybernetickou bezpečnost Miloslav Lujka z firmy Check Point Software Technologies řekl, že daný útok je další ukázkou bezohledné taktiky kyberzločinců, kteří se zaměřují na nejcitlivější místa společnosti.

„Zdravotnictví bylo v uplynulém půlroce čtvrté nejčastějším cílem kyberútoků, v průměru čelí jedna zdravotnická organizace 2377 kyberútokům týdně. Zdravotnictví navíc patří mezi nejčastější terče zlodějských malwarů, což souvisí s velkým množství cenných informací, se kterými nemocnice a další instituce pracují,“ popsal Lujka.

Podle jeho slov se společnost a instituce musí připravit na to, že podobné útoky budou ještě intenzivnější, zejména pokud jsou kyberzločinci úspěšní. „Následky podobných útoků mohou být tragické, ostatně viděli jsme to v případě útoku na britskou nemocnici, kdy musely být odkládány operace, ambulantní návštěvy a lékařské procedury, v důsledku čehož zemřel jeden pacient,“ varoval na příkladu.

S rozvojem AI technologií navíc podle něj uvidíme ještě sofistikovanější útoky. „Kyberzločinci mohou například ve videohovorech napodobovat ředitele nemocnice a vynutit si přístup do citlivých systémů. Pro mnoho uživatelů bude totiž velký problém rozeznat AI hlas a tvář napodobující skutečnou osobu,“ poznamenal Lujka.

Útok na nymburskou nemocnici vyšetřují krajští kriminalisté jako trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Nemocnice Nymburk, jejímž majitelem je město, má spádovou oblast přes 100 tisíc obyvatel a doplňuje síť hlavních nemocnic Středočeského kraje. Zajišťuje akutní i následnou péči na zhruba 180 lůžkách.