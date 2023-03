Nová pravidla kyberbezpečnosti se firmám prodraží. Navíc musí sehnat experty

Jde o důsledek evropské směrnice známé pod zkratkou NIS2 (síťová a informační bezpečnost, „Network and Information Security“), která v Česku začne platit přibližně v polovině příštího roku spolu s novým zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Zatímco dosud bylo společností, které musely plnit povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, asi jen čtyři sta, nově by do této kategorie mělo spadat zhruba šest tisíc firem. Pro ty největší, jako je například společnost ČEZ, to bude znamenat miliardové náklady.