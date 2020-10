Hackeři útočí na školáky i pacienty. Počet kyberútoků stoupl o třetinu

Špitál tvrdí, že šlo o ojedinělý případ. Je však nejasné, jak se pachatel dostal k datům pacientky, a zda tedy případů nemůže být více. „Určitě pacientů nebude více, nicméně udělali jsme to, co je naší povinností, a oznámili jsme to na policii a ministerstvo zdravotnictví. K nabourání našeho systému nedošlo, protože kdyby to byl útok, už by takových případů přibývalo plošně,“ řekl ředitel plzeňské nemocnice Václav Šimánek.