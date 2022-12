Hackeři konají ve jménu politiky. Expert varuje i před útoky na rozvodné sítě

S válkou na Ukrajině se pojí rekordní počty kybernetických útoků. Do toho vstupuje energetická krize, které čelí celá Evropa. Spojení těchto dvou problémů straší i české energetické společnosti. „Jako reálnou hrozbu vidíme také útoky na energetické sítě, což povede k přerušení dodávek energií a bude to mít zásadní dopad na organizace i celou společnost,“ upozorňuje IT expert Miloslav Lujka.