Česko nestihlo přijmout nový kybernetický zákon, Evropská komise posílá výtku

16:19

Česku hrozí postih, pokud nepřijme nový kybernetický zákon. Ten má vycházet ze směrnice Evropské unie NIS2, která měla být převedena do zákona do konce loňského října. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) proto požádá o prodloužení termínu, do kdy by měl zákon nabýt účinnosti. Přitom jen třetina členských států podobný zákon stihla připravit.