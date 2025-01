Před šikanou na síti děti nikdo nechrání, ale zákazy nic neřeší, shodují se experti

Zákaz mobilů ve škole odborníci nedoporučují. Rodičům radí víc mluvit s dětmi. I adiktoložka Kateřina Lukavská doporučuje komunikaci mezi rodiči a dětmi. Zákazům nefandí ani jeden z nich.

„Myslím, že škola nemá právo zabavovat soukromý majetek,“ reaguje na vlnu zákazů mobilů na školách Daniel Dočekal. V některých případech se mobilní telefony zabavují i o přestávce.

„Do toho, jestli dítě bude chtít zavolat rodičům o přestávce, není té škole vůbec nic. Tímhle způsobem zasahuje úplně zbytečně někam, kam by zasahovat neměla,“ myslí si Dočekal.

V tom s ním souhlasí i adiktoložka a expertka na internetové závislosti Lukavská. „Nemyslím, že to je ideální řešení. Je to signál, který vysíláme dětem, že digitální média jsou něco speciálního. Že si na ně musí počkat, jako kdyby byla za odměnu,“ popisuje.

Čtení místo mobilů

Motivace dětí, jak zůstávat mimo online prostor, by přitom podle odborníků měla probíhat úplně jinak. „Pokud má škola problém s tím, že děti o přestávkách koukají do mobilu, tak ať jim o přestávkách vymyslí program, který je od nich odpoutá,“ radí Dočekal. A Lukavská se k němu přidává.

„Alternativa k telefonům musí být do určité míry sama o sobě zajímavá nebo pohlcující,“ souhlasí. Takové aktivity přitom podle ní probíhají přirozeně. „Třeba když si rodiče s dětmi odmalička čtou nebo si s nimi prohlížejí knížky,“ vyjmenovává Lukavská. „Ale může to být koneckonců i sledování digitálního obsahu. Tam je ale důležité, aby to bylo něco s delšími střihy, co bude rozvíjet pozornost dítěte,“ dodává.

Naráží na současný trend, kdy videa mívají často jen několik vteřin a soustředěnost dítěte spíše poškozují. V tomto ohledu je nejznámější čínská sociální síť TikTok. „TikTok má ideální obsah určený bezduchému konzumování. Pokud se děje v přílišné míře, tak může vést k vyčerpání dítěte,“ varuje Lukavská.

TikTok je stále poměrně nový fenomén, ale už teď se ukazuje podle odbornice jeho vysoká návykovost. Podle Lukavské ale nejsou bez rizika ani ostatní sociální sítě. „Hlavní riziko Instagramu je například neustálé vzájemné porovnávání se, což může vést k úzkostem,“ dodává adiktoložka.

Osamostatnění jako únik

Interakce s dětmi může nakonec obohatit i rodiče. „Je úplně ideální, když rodiče začnou dítě seznamovat s digitálními hrami, které sami měli rádi, když byli malí, nebo s filmy a seriály, které sami sledovali. Takto nenásilným způsobem vpravují do digitálního světa své dítě,“ myslí si adiktoložka.

Mezi třináctým a čtrnáctým rokem už probíhá větší osamostatnění. „Tam je velká naděje, že dojde k nějaké reciprocitě a dítě bude rodičům ukazovat obsah, který najde samo a který mu přijde zábavný,“ dodává Lukavská. To pak může rodičům dávat větší kontrolu nad tím, co jejich děti v online prostoru konzumují.

Daniel Dočekal naopak větší osamostatnění vítá. „Pokud je rodič konspirační teoretik nebo praktik, tak od něj bude dítě přebírat pohled na svět t i bez sdílení svých digitálních obsahů. Jak ale bude časem dospívat, tak má šanci objevit, že existují i jiné pravdy,“ míní Dočekal. „Okolo čtrnáctého až patnáctého roku života přestanou děti svým rodičům věřit skoro všechno,“ myslí si odborník. Podle něj se mohou děti a rodiče inspirovat navzájem.

„Ale je pravda, že ovlivňování těch bublin navzájem je cestou, protože jinak se ty algoritmy zavřou už totálně. Děti můžou pomoct rodičům třeba v tom, aby nenaletěli podvodníkům,“ vyzdvihuje výhody takového postupu Dočekal. Zároveň ale upozorňuje, že i společný čas u obrazovky musí být omezený. „Pokud maminka kouká do mobilu, i když jde s dítětem na dětské hřiště, tak to dítě samozřejmě bere jako něco normálního. Často rodiče bohužel odloží dítě k nějaké obrazovce, aby se o ně nemuseli starat,“ říká Dočekal.

Bába pod kořenem a šikana

O současné situaci, pokud jde o konzumaci sociálních sítí, svědčí i rozhodnutí Oxfordského slovníku, který vyhlásil slovem roku anglický výraz „brain rot“, který by se dal přeložit jako mozková hniloba. „U TikToku to už často ani nejsou informace, ale spíš vjemy. A množství vjemů každým rokem stoupá. Navíc se podobný styl přelévá už i do klasických médií, kdy se snaží produkovat co nejvíce nenáročných textů, aby se kolem nich otočilo co nejvíce reklamy. Už to není o kvalitě, ale o kvantitě,“ kritizuje současnou situaci Dočekal. Kyberšikana je podle něj zase jenom rozšířením původní šikany.

„Když nebyly počítače, šikanovalo se klasickým způsobem,“ říká Dočekal. „S telefony přišlo to, že je šikana daleko jednodušší. Zejména v tom, že si děti někoho vyfotí v choulostivé situaci. Teď s příchodem umělé inteligence to bude ještě horší, protože můžou snadno manipulovat a předělávat fotky. U dětí je těžké, že nedokážou dost dobře poznat, co je ještě sranda a co už je za hranou,“ shrnuje Dočekal.

Děti si dnes podle jeho kolegyně Lukavské na jednu stranu daleko více chrání své soukromí než jejich rodiče. „Naproti tomu si dělají daleko menší hlavu obecně s tím, čemu na internetu čelí a co se tam objeví,“ všímá si Lukavská.

Kyberšikana navíc může být podle Dočekala poslední dobou i více normalizovaná. Jako třeba v případě slavné reportáže o „bábě pod kořenem“ (žena, která se v noci ztratila v lese). „Ona se stala zesměšňovaným symbolem. Bylo by na místě se jí zeptat, jestli jí to třeba nevadí. Otázka je, co by následovalo, kdyby řekla, že vadí. Nemyslím si, že by média přestala záběry vysílat,“ uvažuje expert.

Zaručený recept na potírání hrozeb v kybernetickém prostoru ale podle odborníků neexistuje.

„Jediné, co se s tím dá dělat, je neustále vychovávat. Ale bojím se, že to moc nefunguje. Pravda ale je, že poslední dobou o tom začínají poměrně hojně psát média, takže se to může v něčem zlepšovat,“ říká Dočekal.

Problém podle něj v Česku vzniká často už ve školách, když se nedaří prosadit mediální výchovu. „Spousta kantorů vůbec netuší, která bije. Řada z nich by navíc naletěla většině osvědčených internetových podvodů,“ sděluje pesimisticky Dočekal.