Upozornění na zvýšené riziko požárů zatím platí od soboty do pondělí pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký a Jihomoravský kraj, pro Vysočinu a západní části Zlínského a Olomouckého kraje.
V týdnu by se vzhledem k očekávanému dešti měla situace se suchem podle meteorologů částečně zlepšit.
První přeháňky očekávají v Čechách v pondělí a v úterý a středu se déšť podle nich vyskytne na většině území České republiky.
Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.
Meteorologové už dřív uvedli, že za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Za oba měsíce napršelo v průměru jen 32 milimetrů vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod.
V Česku je největší sucho za 65 let. Hrozí neúroda a požáry
Podle informací portálu InterSucho bylo koncem dubna výrazné sucho, kdy je vláhy už citelný nedostatek, na 60 procentech území Česka. Příčinou je vedle odborníků nejen nedostatek srážek v současné době, ale také v zimě a až o tři týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině.