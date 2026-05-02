V pásu napříč Českem hrozí kvůli suchu vznik požárů, varují meteorologové

Autor: ,
  11:56
Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Počátkem pracovního týdne bude pršet a nebezpečí požárů by se mělo snížit, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Upozornění na zvýšené riziko požárů zatím platí od soboty do pondělí pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký a Jihomoravský kraj, pro Vysočinu a západní části Zlínského a Olomouckého kraje.

V týdnu by se vzhledem k očekávanému dešti měla situace se suchem podle meteorologů částečně zlepšit.

První přeháňky očekávají v Čechách v pondělí a v úterý a středu se déšť podle nich vyskytne na většině území České republiky.

Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.

Meteorologové už dřív uvedli, že za letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Za oba měsíce napršelo v průměru jen 32 milimetrů vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod.

V Česku je největší sucho za 65 let. Hrozí neúroda a požáry

Podle informací portálu InterSucho bylo koncem dubna výrazné sucho, kdy je vláhy už citelný nedostatek, na 60 procentech území Česka. Příčinou je vedle odborníků nejen nedostatek srážek v současné době, ale také v zimě a až o tři týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině.

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

V pásu napříč Českem hrozí kvůli suchu vznik požárů, varují meteorologové

Silný vítr vehnal oheň do třetího nejlidnatějšího řeckého města Patras. (13....

Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Počátkem pracovního týdne bude pršet a nebezpečí požárů by se mělo snížit,...

2. května 2026  11:56

Berlín reaguje na plán stažení vojáků USA. Přítomnost je i ve vašem zájmu, varuje

Německý ministr obrany Boris Pistorius (28. dubna 2026)

Přítomnost amerických vojáků v Evropě, a zejména v Německu, je v německém a americkém zájmu, prohlásil německý ministr obrany Boris Pistorius. Reagoval tak na informaci, že Spojené státy plánují v...

2. května 2026  9:50,  aktualizováno  11:36

RECENZE: Dejte si štrúdl od Prachaře. A vyslechněte prosté i sprosté lidové zkazky

Lucie Trmíková, Denisa Barešová a David Prachař v představení Tohle se stalo!

Působivý večer nabízejí herci David Prachař, Lucie Trmíková, Denisa Barešová a Tomáš Havlínek v pražském Rokoku. Divadelní novinka Tohle se stalo! je spíše než klasická činohra vyprávěním ve ztichlé...

2. května 2026  11:26

Pobyt u včel má vliv na zdraví těla i psychiku, říká včelař, který chystá apidomek

Návrh apidomku, kde se budou lidé léčit s pomocí vzduchu z včelích úlů, který...

Michal Hojda připravuje v Českých Budějovicích apidomek, v němž budou lidé inhalovat vzduch z včelích úlů. „Poté, co manželka podstoupila úspěšnou onkologickou léčbu a navrátila se do normálního...

2. května 2026  11:21

Konec ságy? Záchranáři vypustili Timmyho do Severního moře, vyhráno ale nemá

Remorkér táhne speciální člun s velrybou nazývanou Timmy v průlivu Skagerrak do...

Keporkaka Timmyho vyproštěného z mělčiny na severu Německa dopoledne záchranný tým vypustil z nákladního člunu do Severního moře. Konvoj lodí, jehož součástí je i tento člun, se nacházel asi 70...

2. května 2026  10:12,  aktualizováno  10:59

Na Nymbursku utekl vězeň, podhrabal se pod plotem. Je nebezpečný, varuje policie

Policie pátrá po Samuelu Šťukovi, může být nebezpečný.

Policisté pátrají po jednadvacetiletém vězni Samuelu Šťukovi, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Varují, že může být nebezpečný. Je odsouzený za násilnou a drogovou trestnou...

2. května 2026  10:56

Česká společnost je vůči zločincům tvrdá, míní terapeutka vězňů

Ilustrační snímek

České soudy mohou ukládat účast v terapiích, díky nimž násilník pracuje na zvládání agrese či vztahových problémů. Cílem je snížit riziko opakování. Výrazněji se tento nástroj využívá až v posledních...

2. května 2026  10:30

TELEVIZIONÁŘ: Kdepak komedie. Jiřina Bohdalová zjistí, že dům je jen velké Ucho

Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová ve filmu Ucho (1969)

Figuruje ve slavné knize 1 001 filmů, které musíte vidět, než umřete, přestože právě Ucho se dlouho vidět ani nedalo. Snímek Jana Procházky a Karla Kachyni, který v neděli uvádí ČT 2 k...

2. května 2026  9:14

Tři mrtví rybáři. Svědectví odhaluje kruté praktiky na čínské lodi

Rybář drží svůj úlovek v přístavu Shimoni v okrese Kwale v Keni. (11. června...

Poté, co loni na rybářské lodi čínské státní společnosti Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries zemřeli tři rybáři, vycházejí na povrch podmínky, při kterých tito najatí zaměstnanci pracovali. Podle...

2. května 2026

„Hrůza! Ale já se zamilovala.“ Ze sídla slavných sklářů udělala dobový penzion

Sněžana Veverková u svého penzionu Renesance v Chřibské na Děčínsku

Historický dům č. p. 10 na náměstí ve Chřibské na Děčínsku dnes možná působí nenápadně, jeho příběh je však úzce spojený s jednou z nejvýznamnějších kapitol severočeského sklářství. Objekt z 19....

2. května 2026  8:30

Odvolací soud v USA dočasně zastavil zasílání potratové pilulky poštou

Balíčky americké pošty připravené k doručení ve zpracovatelském a distribučním...

Americký federální odvolací soud dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky mifepriston poštou. Takový krok by výrazně omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, zejména ve...

2. května 2026  7:52

Trump se snaží obejít Kongres. USA ukončily nepřátelské akce proti Íránu, tvrdí

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně (23. dubna 2026)

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil Kongresu, že Spojené státy ukončily nepřátelské akce proti Íránu v souvislosti s pokračujícím příměřím. Demokratická opozice takový postoj zpochybnila....

2. května 2026  7:34

