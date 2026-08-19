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Zdraví lidí se obětuje pro úspory developerů, vytkl senátor stavebnímu zákonu

Josef Kopecký
  9:30aktualizováno  10:50

Zdraví lidí se obětuje pro úspěch a úspory developerů, vytkl návrhu novely stavebního zákona senátor Tomáš Třetina z TOP 09. | foto: Senát ČR

Spor o stavební zákon skončí nejspíš u Ústavního soudu. Jsou připraveni se na něj obrátit senátoři ODS a TOP 09 v případě, že projde v podobě, v jaké ho prosazuje koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.

„Když se podívám na novelu stavebního zákona, kterou budeme projednávat, tak mohu konstatovat jediné: slibovali nám zrychlení, ale přinášejí bezpráví. Je to – nemám rád příliš silná slova – ale je to legislativní zmetek, který v praxi narazí. A v Senátu musíme udělat všechno pro to, abychom tuto novelu zamítli a aby nebyla uvedena v praxi. Jsme připraveni jít i před Ústavní soud,“ řekl před schůzí horní komory parlamentu senátor z klubu ODS a TOP 09 Tomáš Třetina.

„Jsou tam věci, které skutečně odporují základním zákonům. Dovolil jsem si vybrat tři absurdity, které tato novela má. První z nich je právo bohatšího a drzejšího, to znamená legalizace černých staveb. Novela v paragrafu 256 staví spravedlnost na hlavu: zavádí pravidlo, že pokud postavíte černou stavbu, postavíte ji dostatečně rychle a draze, stát před vámi kapituluje pod záminkou takzvané zcela zjevně nepřiměřeného zásahu. Pro slušného člověka platí přísný metr, pro bohatého a drzého výhoda hotové věci,“ řekl senátor.

„Vypnutí práv občanů a osekání samosprávy jako druhý takový příklad. Územní plán je pro obec jediná obrana před divokou výstavbou. To je jeden ze základních práv obce si ve svém územním plánu určit, co a jak bude a co a jak má obec stavět. Novela umožní povolovat stavby odchylně a za zavřenými dveřmi, a pokud obec odmítne dohodu, podle paragrafu 132 ji nahradí soud. Z občanů se dělají bezbranná rukojmí, bez práva na odvolání, a z obcí se stávají jen pasivní statisté,“ prohlásil Třetina na tiskové konferenci klubu ODS a TOP 09.

Zdraví lidí se obětuje pro úspory developerů, varuje senátor Třetina

Poukázal na to, že podle paragrafu 148 novely může úřad nadlimitní hluk jednoduše papírově prohlásit za splněný limit, pokud by protihlukové stěny byly pro investora příliš drahé.

„Je to zásah do práv občanů, a to si nemůžeme dovolit. Zdraví lidí se obětuje pro úspěch a úspory developerů. Nemůžeme dopustit, aby se rychlost stavění vykupovala tím, že lidi připravíme o obranu, obcím sebereme samosprávu a nadlimitní hluk prohlásíme za ticho,“ vysvětloval Třetina, proč podle něj novela stavebního zákona v navržené podobě nesmí projít.

Kritika, že předloha je napsaná pro velké developery,zazněla už ve Sněmovně. „Zákon nahrává developerům. Nedonese zlepšení a zrychlení stavebního řízení pro naše občany, pro české lidi,“ řekla po hlasování o zákonu místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová.

Nový zákon zrychlí stavby, říká vláda. Nahrává developerům, míní opozice

Novelu stavebního zákona má Senát schvalovat ve čtvrtek. Podle vládní koalice má změna usnadnit a zrychlit povolování staveb.

Senátoři ji téměř jistě odmítnou. Zákon je podle opozičních stran tak špatně připravený a odbornou veřejností nedostatečně posouzený, že ho není možné v Senátu podpořit.

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě má ve Sněmovně dost hlasů na to, aby veto Senátu přehlasovala a prosadila si svou, stejně jako u dalších zákonů, které se vrátí k novému projednání do Sněmovny.

A tak spor o zákon zřejmě bude řešit Ústavní soud.

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