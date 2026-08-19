Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kvůli stavebnímu zákonu by senátoři ODS a TOP 09 zamířili k Ústavnímu soudu

Josef Kopecký
  9:30aktualizováno  9:50

Senátor Tomáš Třetina při zahájení předvolební kampaně TOP 09. (30. dubna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Spor o stavební zákon zákon skončí nejspíš u Ústavního soudu. Jsou na něj připraveni se obrátit senátoři ODS a TOP 09 v případě, že projde v podobě, v jaké ho prosazuje koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.

„Když se podívám na tu novelu stavebního zákona, kterou budeme projednávat, tak mohu konstatovat jediné: slibovali nám zrychlení, ale přinášejí bezpráví. Je to, nemám rád příliš silná slova, ale toto je legislativní zmetek, který v praxi narazí. A v Senátu musíme udělat všechno pro to, abychom tuto novelu zamítli a aby nebyla uvedena v praxi. Jsme připraveni jít i před Ústavní soud,“ řekl před schůzí horní komory parlamentu senátor z klubu ODS a TOP 09 Tomáš Třetina.

„Jsou tam věci, které skutečně odporují základním zákonům. Dovedu si, dovolil jsem si vybrat tři absurdity, které tato novela má. První z nich je právo bohatšího a drzejšího, to znamená legalizace černých staveb. Novela v paragrafu 256 staví spravedlnost na hlavu: zavádí pravidlo, že pokud postavíte černou stavbu, postavíte ji dostatečně rychle a draze, stát před vámi kapituluje pod záminkou takzvané zcela zjevně nepřiměřeného zásahu. Pro slušného člověka platí přísný metr, pro bohatého a drzého výhoda hotové věci,“ řekl senátor.

„Vypnutí práv občanů a osekání samosprávy jako druhý takový příklad. Územní plán je pro obec jediná obrana před divokou výstavbou. To je jeden ze základních práv obce si ve svém územním plánu určit, co a jak bude a co a jak má obec stavět. Novela umožní povolovat stavby odchylně a za zavřenými dveřmi, a pokud obec odmítne dohodu, podle paragrafu 132 ji nahradí soud. Z občanů se dělají bezbranná rukojmí, bez práva na odvolání, a z obcí se stávají jen pasivní statisté,“ prohlásil Třetina na tiskové konferenci klubu ODS a TOP 09.

Zdraví lidí se obětuje pro úspory developerů, varuje senátor Třetina

Poukázal na to, že podle paragrafu 148 novely může úřad nadlimitní hluk jednoduše papírově prohlásit za splněný limit, pokud by protihlukové stěny byly pro investora příliš drahé.

„Je to zásah do práv občanů, a to si nemůžeme dovolit. Zdraví lidí se obětuje pro úspěch a úspory developerů. Nemůžeme dopustit, aby se rychlost stavění vykupovala tím, že lidi připravíme o obranu, obcím sebereme samosprávu a nadlimitní hluk prohlásíme za ticho,“ vysvětloval Třetina, proč podle něj novela stavebního zákona v navržené podobě nesmí projít.

Novelu stavebního zákona má Senát schvalovat ve čtvrtek. Podle vládní koalice má změna usnadnit a zrychlit povolování staveb.

Senátoři ji téměř jistě odmítnou. Zákon je podle opozičních stran tak špatně připravený a odbornou veřejností nedostatečně posouzený, že ho není možné v Senátu podpořit.

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě má ve Sněmovně dost hlasů na to, aby veto Senátu přehlasovala a prosadila si svou, stejně jako u dalších zákonů, které se vrátí k novému projednání do Sněmovny.

A tak spor o zákon zřejmě bude řešit Ústavní soud.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Kvůli stavebnímu zákonu by senátoři ODS a TOP 09 zamířili k Ústavnímu soudu

Senátor Tomáš Třetina při zahájení předvolební kampaně TOP 09. (30. dubna 2026)

Spor o stavební zákon zákon skončí nejspíš u Ústavního soudu. Jsou na něj připraveni se obrátit senátoři ODS a TOP 09 v případě, že projde v podobě, v jaké ho prosazuje koalice ANO, SPD a Motoristů...

19. srpna 2026  9:30,  aktualizováno  9:50

Střet vlaku s člověkem zastavil metro na lince B

ilustrační snímek

Střet vlaku s člověkem zastavil dopoledne provoz na části linky metra B. Soupravy nejezdí mezi stanicemi Florenc a Nové Butovice. Podle policie se jednalo o ženu, která je při vědomí a v péči...

19. srpna 2026  9:35,  aktualizováno  9:49

ODS představí 59 opatření proti suchu. Vláda nemá plán, kritizuje Kupka

Předseda ODS Martin Kupka oznámil, že na výkonné radě strany došlo k...

Vláda Andreje Babiše po dvoutýdenních prázdninách slíbila začít aktivně řešit sucho a obnovila Národní koalici pro boj se suchem, v jejímž čele stojí sám premiér. Zástupci opozice přesto kroky vlády...

19. srpna 2026  9:48

Otci přeťal páteř, pak se podřízl. Útočník z maloměsta v nemocnici zemřel

Meziboří na Mostecku (říjen 2023)

Muž podezřelý z toho, že na začátku srpna v Meziboří na Mostecku nožem zaútočil na svého otce, je po smrti. V nemocnici podlehl vážnému zranění, které si následně sám způsobil. Jeho stíhání tak bude...

19. srpna 2026  9:08

Senátoři rozhodují o obnovení EET. Klub ODS a TOP 09 ji chce zamítnout

Přímý přenos
Ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová v Senátu (22. dubna...

Návrat elektronické evidence tržeb, kterou prosazuje ministryně financí Alena Schillerová a vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, zaměstná horní komoru parlamentu. Někteří senátoři se pokusí EET...

19. srpna 2026  5:37,  aktualizováno 

Kamion srazil na D5 muže u odstaveného auta, dálnice v obou směrech stála

ilustrační snímek

Policie v úterý odpoledne uzavřela dálnici D5 na 43. kilometru v obou směrech, a to z důvodu sražení člověka. Na místě přistával záchranářský vrtulník. Podle policie kamion srazil muže, který se...

18. srpna 2026  15:06,  aktualizováno  19. 8. 8:41

Otce mu zabil jiný pacient. Za způsobenou újmu ale nemocnice nemůže, rozhodl soud

Případ se stal v roce 2019

Nejvyšší soud zamítl dovolání muže, jehož otce v roce 2019 ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze střelil a smrtelně zranil jiný pacient. Nemocnice v tomto případě za nemajetkovou újmu...

19. srpna 2026  8:34

„S dohodou jsme pokročili.“ Trump odložil 50procentní cla na kanadské produkty

Prezident Donald Trump vítá kanadského premiéra Marka Carneyho během summitu v...

Americký prezident Donald Trump v noci na středu pozastavil plán na uvalení 50procentního cla na širokou škálu kanadských produktů. Dočasné odložení cel potrvá tři dny, oznámil prezident na síti...

19. srpna 2026  8:19

Ukrajinské drony znovu udeřily na Wildberries. Rozsáhlý sklad zachvátil požár

Ukrajina zasáhla další logistické centrum společnosti Wildberries při útoku...

Ukrajinské drony v noci opět zasáhly rozsáhlé logistické centrum u Moskvy. Sklad internetového prodejce Wildberries byl ve středu ráno stále v plamenech a stoupal z něj hustý kouř. Další dron...

19. srpna 2026  8:14

Česko vyšle do bojů o Oscara dokument o závislosti na sídlišti, už má cenu z Berlinale

Dokument Pepy Lubojacki - Kdyby se holubi proměnili ve zlato

Česko vyšle do bojů o Oscara dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Intimní film režisérky Pepy Lubojacki popisující boj se závislostmi na sídlišti už získal cenu na Berlinale. Českou premiéru...

19. srpna 2026  8:05,  aktualizováno  8:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lidé se rozloučí se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem

Spisovatel Vladimír Páral na valné hromadě spisovatelů ve Slovanském domě v...

Blízcí a veřejnost se ve středu od 11 hodin rozloučí se spisovatelem Vladimírem Páralem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Autor úspěšných knih, podle kterých vznikla i řada...

19. srpna 2026  7:22

V Mexiku našli šest nových zombie hub, jednu pojmenovali po režisérovi del Torovi

Režisér Guillermo del Toro děkuje za sošku Oscara. Dostal ji za svůj vysněný...

Vědci v Mexiku objevili šest nových druhů takzvaných entomopatogenních hub, které jsou schopné měnit chování mravenců a pavouků. Jednu z nich pojmenovali Ophiocordyceps deltoroi na počest mexického...

19. srpna 2026  7:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.