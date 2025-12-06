Kvůli ruskému náletu musely preventivně vzlétnout české vrtulníky v Polsku

Tři české vrtulníky Mi-171Š pomáhají od září na východní hranici Polska s obranou východního křídla Severoatlantické aliance (NATO). Nynější informaci pak České televizi sdělila ministryně obrany v demisi Jana Černochová (ODS).
Lukáš Štěrba z tiskového oddělení Generálního štábu armády ČR uvedl, že česká vrtulníková jednotka plní operační úkoly v Polsku v souladu s aliančními závazky. „Z bezpečnostních důvodů nebudeme poskytovat bližší informace k časovému průběhu ani k počtu aktivací,“ uvedl.
Vyslání českých vrtulníků na východ Polska bylo reakcí na dřívější ruský dronový útok, který zasáhl i polské území. Jednotka má v Polsku podle armády působit několik měsíců, jejím hlavním úkolem je posilovat polské ozbrojené síly v jejich úkolech ochrany vzdušného prostoru.
Ukrajinské síly při nočním ruském útoku zneškodnily 30 střel a 585 dronů, uvedla agentura AP s odvoláním na ukrajinské vzdušné síly. Kvůli útoku se v Polsku rozezněly i sirény a vzlétlo tamní letectvo, které české vrtulníky podpořily.
„Z preventivních důvodů ochrany východní hranice Polska byla aktivována česká vrtulníková jednotka, aby pomáhala polskému letectvu. K zásahu nedošlo, nad územím Polska nebyla žádná hrozba, jednotka se vrátila zpět na základnu,“ uvedla Černochová.
Agentura PAP a polská média informovaly, že se ráno kvůli útoku rozezněly sirény v Lublinském vojvodství, které hraničí s Ukrajinou, a to ve městě Lubartów nedaleko Lublinu. Vzlétly polské stíhačky, operační velení armády ale následně na X oznámilo, že útok polský vzdušný prostor nenarušil. V příspěvku poděkovalo spojencům NATO včetně českého letectva za pomoc při obraně polského vzdušného prostoru.